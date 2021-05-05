В Киеве озвучили сроки строительства метро на Троещину

Для строительства линии метро до Троещины необходимо от 3 до 5 лет. При этом, чтобы начать работы, сначала необходимо достроить Подольско-Воскресенский мост.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Сегодня День" на телеканале " Украина 24 ".

Изначально на мосту запустят автомобильного движения. Только после этого можно будет начать прокладывать линию метро.

Запуск автомобилей на Подольско-Воскресенском мосту планируется до конца 2021 года, но пандемия коронавируса вносит свои коррективы. Поэтому открытие может затянуться.

"Проект непростой, будет стоить много денег. Город сам не сможет потянуть весь объем финансирования, поэтому мы сейчас проводим переговоры, чтобы также привлечь иностранные компании для строительства ветки метро", - заявил Кличко.

В данное время дорабатывается проектная документация.

Отметим, что за последние восемь лет в Киеве не открыли ни одной новой станции метро. Последний раз открывали станцию "Теремки" осенью 2013 года.

Сейчас метро строят до жилого массива Виноградарь. Там планируют открыть две станции - "Мостицкая" и "Проспект Правды".