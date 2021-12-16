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У Карпатах зафіксували найзагадковішого мешканця лісу: живе у дуплах та виходить вночі (фото)

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Карпати, Четвер 16 грудня 2021 18:04
У Карпатах зафіксували найзагадковішого мешканця лісу: живе у дуплах та виходить вночі (фото) У Карпатах помітили лісового кота (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Національному природньому парку "Сколівські Бескиди" фотопастки зафіксували найзагадковішого жителя карпатських лісів дикого кота. Зазначається, що тварина обережна та виходить зі сховку лише вночі.

Про це йдеться у повідомленні НПП "Сколівські Бескиди".

Так, кіт занесений до Червоної книги України. Зовнішність тварини нагадує звичайну сіру домашню кицьку, але він удвічі більший.

Зокрема, у кота є характерні особливості, а саме: короткий хвіст з кількома кільцевими темними смугами та притупленим чорним кінчиком. Також на кінцях вух добре виражені китички та чорні смужки. А от очі у кота зазвичай дуже світлі.

Окрім того, селиться кіт в дуплах старих дерев та в печерках у скелях. Їсть тварина в основному мишей, птахів та плазунів.

У Карпатах зафіксували найзагадковішого мешканця лісу: живе у дуплах та виходить вночі (фото)У Карпатах помітили лісового кота (facebook.com/skolebeskydy)

У природі дикий кіт має багато ворогів. Це - рись та великі хижі птахи. А тому тварина дуже обережна і виходить на полювання тільки вночі.

"В парку кіт поширений практично на всій території, де є старі та перестійні ліси на висотах 400-1000 м. Чисельність кота тут з кожним роком зростає. Кіт лісовий не приручається людиною, а, відповідно, і не розмножується в неволі", - йдеться у повідомленні.

У Карпатах зафіксували найзагадковішого мешканця лісу: живе у дуплах та виходить вночі (фото)У Карпатах зафіксували найзагадковішого мешканця лісу: живе у дуплах та виходить вночі (фото)У Карпатах зафіксували найзагадковішого мешканця лісу: живе у дуплах та виходить вночі (фото)У Карпатах помітили лісового кота (facebook.com/skolebeskydy)

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті біля житлових будинків помітили вовка.

Також ми писали, що у Чорнобилі показали "водні розваги" забавного хижака.

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