У Кропивницькому чоловік героїчно кинувся на допомогу дівчині, яка тонула у крижаній воді (фото)
У місті Кропивницькому чоловік врятував ученицю 5 класу, яка провалилась під лід та тонула. Зазначається, що містянин героїчно кинувся на допомогу дитині.
Про це повідомили в ДСНС України.
Так, інцидент стався у четвер, 23 грудня, о 14:00 в мікрорайоні Озерна Балка.
Там 12-річна дівчинка прибігла до приміщення гімназії та повідомила, що під кригу на озері провалилась дівчинка і вона тоне. Працівники навчального закладу викликали медиків та рятувальників. У приміщенні був чоловік, який почув, що тоне дівчина і кинувся на допомогу.
У Кропивницькому чоловік врятував ученицю, яка провалилася під лід (t.me/dsns)
Небайдужий роздягнувся та обережно підповз до дівчинки, намагаючись її витягнути.
"Рятувальники, що оперативно прибули на місце події, допомогли вилучити дитину на берег. П’ятикласницю зігріли у гімназії та заспокоїли до прибуття медиків, які транспортували її у задовільному стані до дитячої обласної лікарні", - йдеться у повідомленні.
У Кропивницькому чоловік врятував ученицю, яка провалилася під лід (t.me/dsns)
Чоловіка, який першим кинувся рятувати дівчинку звати Костянтин Яриніч. Зазначається, що завдяки йому, дівчинка залишилась живою.
Костянтин Яриніч, який врятував дівчинку (t.me/dsns)
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