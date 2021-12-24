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В Україні потонула 31 людина з початку грудня. Троє з них - діти

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Україна, П'ятниця 24 грудня 2021 10:55
В Україні потонула 31 людина з початку грудня. Троє з них - діти Фото: в Україні від початку грудня потонула 31 людина (dsns.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

На українських водоймах від початку цього місяця загинула 31 людина. З яких троє - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"ДСНС попереджає про небезпеку замерзлих водойм: з початку грудня в Україні потонула 31 людина, з яких троє - діти", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники опублікували кілька порад щодо поведінки поблизу та на водоймах, коли крига ще надто тонка:

  • виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
  • забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
  • переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
  • забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
  • забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;
  • не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
  • не вживайте спиртні напої біля водойм;
  • пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.

Нагадаємо, вчора в селі Роздольне Херсонської області зникли двоє дітей. Тіло першої співробітники ДСНС вилучили зі ставка.

Додамо, 9 грудня рятувальники шукали тіла подружжя, яке потонуло під Житомиром.

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