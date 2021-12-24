В Україні потонула 31 людина з початку грудня. Троє з них - діти
Фото: в Україні від початку грудня потонула 31 людина (dsns.gov.ua)
На українських водоймах від початку цього місяця загинула 31 людина. З яких троє - діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"ДСНС попереджає про небезпеку замерзлих водойм: з початку грудня в Україні потонула 31 людина, з яких троє - діти", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники опублікували кілька порад щодо поведінки поблизу та на водоймах, коли крига ще надто тонка:
- виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
- забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
- переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
- забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
- забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;
- не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
- не вживайте спиртні напої біля водойм;
- пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.
Нагадаємо, вчора в селі Роздольне Херсонської області зникли двоє дітей. Тіло першої співробітники ДСНС вилучили зі ставка.
Додамо, 9 грудня рятувальники шукали тіла подружжя, яке потонуло під Житомиром.