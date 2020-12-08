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У Києві відкрили розв'язку, яку ремонтували майже 12 років

Київ, Вівторок 08 грудня 2020 13:10
У Києві відкрили розв'язку, яку ремонтували майже 12 років
У Києві відкрили розв'язку на Березняках (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві відкрили автомобільну розв'язку, яку ремонтували останні 12 років. Вона знаходиться в мікрорайоні Березняки, на перетині проспекту Соборності та Дніпровської набережної.

Цей шляхопровід вирішили оновити ще у 2008 році. За два роки там був побудований тунель, підпірні стінки та дощова каналізація. А потім процес зупинився. Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густелев на своїй сторінці в Facebook.

"Довгобуд вже в минулому! Стирчащі люки, завалений бордюрний камінь, відсутність доброустрою і нижні шари дорожнього покриття без розмітки – довгі роки саме так виглядала розв'язка на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності", - написав Густелев.

Він розповів, що лівобережний підхід до мосту Патона перестав бути випробуванням для автомобілістів і при ремонті були враховані всі нюанси реального життя.

"Розв'язка, які довгі роки чекала "кращі часи" набула завершеного вигляду з новим асфальтобетонним покриттям проїзної частини та тротуарів, освітленням, зниженням, тактильної плиткою. Під час завершення робіт враховано й інші реалії – істотне збільшення кількості велосипедистів на столичних дорогах. Велосполучення між Русанівкою та Березняками буде значно поліпшено", - зазначив чиновник.

У Києві відкрили розв'язку, яку ремонтували майже 12 роківУ Києві відкрили розв'язку, яку ремонтували майже 12 роківУ Києві відкрили розв'язку, яку ремонтували майже 12 роківУ Києві відкрили розв'язку, яку ремонтували майже 12 роківУ Києві відкрили розв'язку, яку ремонтували майже 12 роківУ Києві відкрили розв'язку, яку ремонтували майже 12 років

Фото: facebook.com/gustelev.pao

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві дві ночі поспіль будуть обмежувати рух по мосту Метро.

А також розповідали про те, що на Закарпатті відкрили високогірну дорогу до озера Синевир після ремонту.

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