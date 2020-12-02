На Закарпатті відкрили високогірну дорогу до озера Синевир після ремонту

Фото: високогірна дорога на Закарпатті (facebook.com)

45-кілометрову ділянку дороги Т-07-18 Нижні Ворота - Воловець - Міжгір'я після ремонту в рамках програми "Велике будівництво" відкрито в Закарпатській області.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото оновленої траси.

За його словами, траса Т-07-18 є однією з найбільш мальовничих в Україні, більша її частина проходить на висоті від 430 до 730 метрів над рівнем моря через Воловецький та Подобовецький (Пилипецька) перевали і веде до Національного природного парку Синевир.

На всьому протязі маршруту траса рясніє великою кількістю крутих поворотів і штучних споруд.

В ході ремонту 45-кілометрової ділянки були оновлені 15 малих і 4 середніх мосту, щебенево-піщана суміш була укріплена цементом товщиною 15 см, були покладені вирівнюючий 10-сантиметровий шар асфальтобетону і 5-сантиметровий верхній шар з щебенево-мастичного асфальту.

Закарпатська область у поточному році є одним з лідерів за кількістю кілометрів державних і міжнародних трас, відновлених і відремонтованих у ході "Великого будівництва". Сьогодні вже готові 260 км доріг, ще 50 км зроблені в нижньому шарі.

Нагадаємо, нещодавно був опублікований фоторепортаж про деякі з 4000 км доріг, оновлених 2020 року у всіх регіонах України.