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У Києві дві ночі поспіль будуть обмежувати рух по мосту Метро

Київ, Понеділок 07 грудня 2020 21:23
У Києві дві ночі поспіль будуть обмежувати рух по мосту Метро
Фото: міст Метро (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві обмежать рух автомобільного транспорту по мосту Метро через Русанівську протоку. Обмеження будуть діяти з 00:00 до 5:00 8 грудня і з 00:00 до 5:00 9 грудня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

В ніч на 8 грудня і на 9 грудня на мосту Метро будуть виконувати технологічні роботи. При цьому в КМДА зазначили, що проїзд в обидві сторони забезпечать.

Роботи будуть виконувати вночі для того, щоб якнайменше впливати на трафік.

Нагадаємо, в Києві обмежили рух по мосту Метро до 13 грудня. Там проводяться протиаварійні роботи. Щодня дорожники будуть працювати з 8:00 до 14:00 в напрямку лівого берега, а з 14:00 до 17:00 - в напрямку правого берега.

Крім того, Київський метрополітен оголосив тендер на проектування другого виходу станції "Вокзальна" та реконструкції існуючої станції.

Додамо, що в Києві на вихідних обмежували авторух по Північному мосту. Обмеження діяло з 21:00 4 грудня до 12:00 7 грудня.

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