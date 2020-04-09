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Коли в Києві відкриють метро: з'явилася нова заява

STYLERЖиття    09.04.2020 - 20:22
Коли в Києві відкриють метро: з'явилася нова заява
Метро в Києві (фото: РБК-Україна)

Метро Києва закрите вже більше трьох тижнів

Метро Києва, закрите з 17 березня, можуть відкрити вже наприкінці квітня. У прес-службі Київського метрополітену розповіли, коли підземка може відновити роботу. Що відомо про дату запуску столичного метро - в матеріалі Styler.

За словами спікера метрополітену Наталії Макогон, вони керуються лише однією постановою уряду - №211 - в ній ідеться, що робота підземки зупинена до 24 квітня, інших вказівок поки не було.

"У нас є тільки один документ, це постанова Кабміну до 24 квітня. Якщо уряд прийме якийсь інший документ, відповідно будуть оприлюднені якісь інші дати. На сьогодні один документ - це постанова уряду номер 211", - повідомила Наталія Макогон в коментарі Styler.

Відзначимо, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що метро в Києві відкриють 8 або 9 травня, коли не буде великого пасажиропотоку.

Раніше ми писали, що у МОЗ зробили важливу заяву з приводу ослаблення карантину і піку коронавіруса.

Також ми писали, що з'явився перелік українських храмів різних конфесій, які будуть проводити богослужіння онлайн. У списку десять українських церков.

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