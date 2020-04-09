Коли в Києві відкриють метро: названа приблизна дата

Метро в Києві може бути запрацює 8 травня (фото: РБК-Україна)

Джерело, близьке до уряду, розповів, коли в Києві запрацює метрополітен

Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня, з 17 березня в Києві закрили метро, а також обмежили маршрути громадського транспорту. Всіх громадян хвилює питання не тільки послаблення карантинних заходів, але і питання, коли ж в столиці знову запрацює підземка. Питання відновлення роботи громадського транспорту та метрополітену в уряді будуть розглядати не раніше травневих свят.

У ЗМІ з'явилася інформація, що метро в Києві відкриють 8 або 9 травня, коли не буде великого пасажиропотоку.

"Якщо спалаху епідемії не буде, то буде розглядатися два варіанти - значне пом'якшення карантину або його повне припинення. Основне питання - це відновлення роботи громадського транспорту, щоб до середини травня ввійти в робочий режим", - повідомило джерело в уряді "Апострофу".

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення закрити метро в Україні, в тому числі й в Києві, у зв'язку з коронавірусом. Заборонити роботу метрополітенів попередньо планувалося 18 березня. Однак на Кабміні було прийнято рішення зробити це раніше - з 17 березня. Також з 12:00 18 березня 2020 року припинилися залізничні, авіаційні, автобусні (міжміські та міжобласні) пасажирські перевезення в Україні.

Як ми раніше писали, на сайті Кабінетів міністрів, в список дозволених видів господарської діяльності внесли зміни на період карантину.