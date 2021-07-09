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Заборона на пасажирів і їзда тільки в шоломі: в Україні зможуть штрафувати водіїв самокатів

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П'ятниця 09 липня 2021 15:45
Заборона на пасажирів і їзда тільки в шоломі: в Україні зможуть штрафувати водіїв самокатів Колаж РБК-Україна: в Україні водіїв електроскутерів зможуть штрафувати
Автор: Тетяна Самарук

В Україні Верховна Рада направила депутатам для ознайомлення два нові законопроєкти з правилами використання електротранспорту і штрафи за їх порушення.

Документ опублікували на офіційному сайті парламенту.

Також зміни торкнуться водіїв сегвеїв, гіроскутерів і сегвілів. Окрім того, їм доведеться дотримуватися правил дорожнього руху й оплачувати штрафи, якщо нововведення набудуть чинності.

Позафракційний народний депутат Андрій Деркач пропонує доповнити закон "Про дорожній рух" та визнати його учасниками людей на самобалансувальних транспортних електрозасобах, таких, як електросамокати, гіроскутери, сегвеї, сегвіли.

Якщо законопроєкт ухвалять, водії такого транспорту будуть зобовʼязані дотримуватися правил дорожнього руху, а поліцейські зможуть виписувати штрафи за порушення на дорозі.

Хто має право керувати електроскутером

Також право управляти електротранспортом отримають особи, які досягли 16-річного віку. Їм буде надано дозвіл пересуватися по велосипедних доріжках, по узбіччю або по краю проїжджої частини.

Основні обов'язки водіїв електротранспорту:

  • їздити в застебнутому мотошоломі;
  • не перевозити пасажирів;
  • використовувати справні та правильно обладнані транспортні засоби;
  • не відвертатися під час руху;
  • не перевозити вантажі, що заважають керуванню.

З метою безпеки, власники зобовʼязані обладнати самокати або інший електротранспорт світловідбивними пристроями та зовнішніми світловими приладами, які необхідно вмикати з настанням темряви.

Законопроєкт №5732 вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, які прирівнюють водіїв згаданих транспортних засобів до велосипедистів і водіїв гужового транспорту в частині адміністративної відповідальності.

Які діятимуть штрафи

Для згаданих транспортних засобів діятимуть наступні штрафи:

  • Порушення правил дорожнього руху — 340 гривень;
  • Порушення ПДР у стані спʼяніння — 680 гривень;
  • Створення аварійної ситуації — 850 грн або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Раніше ми повідомляли, що ще одне місто України ввело обмеження для самокатів.

Також в Умані п'яна жінка побилася з поліцією через самокат.

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