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У Києві тіктокер на відео розтрощив узятий напрокат електросамокат: мережа обурюється

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Київ, Четвер 12 серпня 2021 14:25
У Києві тіктокер на відео розтрощив узятий напрокат електросамокат: мережа обурюється Колаж РБК-Україна: у Києві хлопець розбив електросамокат
Автор: Володимир Костирін

У Києві молодий чоловік взяв напрокат електросамокат, після чого спеціально розбив транспорт, і зняв це на відео, похвалившись таким роликом в соціальній мережі TikTok.

Про це 12 серпня передає "Київ Оперативний" у Telegram-каналі.

Користувач мережі з ніком "dima-usik17" записав кадри, як скидає електросамокат компанії прокату на асфальт, стоячи на козирку-даху прибудови будівлі - на рівні другого поверху.

Після цього молодик задоволено розводить руками та посміхається.

Зауважимо також, що в столиці клієнти компаній прокату велосипедів і самокатів нерідко пошкоджують і крадуть орендований транспорт. Та відстежити зловмисників і притягнути до відповідальності буває важко. Але ось в цьому випадку хлопець в гонитві за славою значно полегшив таке завдання.

Відео: у Києві хлопець спеціально розбив електросамокат компанії прокату

Такий вчинок тіктокера викликав масу обурення в інтернеті. У коментарях звучать досить невтішні висловлювання на адресу починаючої "зірки" соцмережі, навіть є і заклики до "самосуду", деякі вважають, що незабаром хлопець стане записувати відео з вибаченнями за навмисно пошкоджений самокат, а інші висловлюють думку, що за розбитий транспорт просто доведеться платити його батькам.

  • Чекаємо відео з вибаченнями і соплями...
  • Не вистачає виправних робіт під конвоєм, яке ла**о прибирати або покачати
  • Дімон де**л
  • А потім хтось поїде на тому самокаті і потрапить в ДТП, тому що він вже був зруйнований і може зламатися в будь-який момент
  • Чекаємо відос, як Дімона з цього ж балкона кидають...
  • Скоро вибачиться
  • Ну що сказати, хлопець - додік, але його нелегку боротьбу з зеленим свавіллям треба підтримати, неможливо вже ходити по пішохідних дорогах і парках повз летючої зеленої чуми
  • До батьків питання... і з батьків потрібно за шкоду стягнути...
  • Просто організувати покупку цього девайса коштом батьків, за вартістю нового! Ось і все.

Нагадаємо, у липні в Україні вперше покарали за наїзд електросамокатом - мешканці Запоріжжя дали рік умовно і оштрафували.

Раніше повідомлялося, що у Києві вандал пошкодив Скляний міст - інцидент був зафіксований камерою спостереження, і поліція почала розслідування.

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