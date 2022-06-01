ru ua
Ср, 01 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Львівській області порушникам комендантської години вручають повістки

Новость на русском →
Україна, Середа 01 червня 2022 11:05
У Львівській області порушникам комендантської години вручають повістки Фото: повістки вручають порушникам комендантської години у Дрогобичі (UA.National.Police)
Автор: Олександр Білоус

У Дрогобицькому районі Львівської області порушників комендантської години забирають до відділків поліції. Вже 12 осіб з них отримали повістки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медіа Дрогобиччина".

За даними місцевої військової адміністрації, комендантський патруль за останні два тижні перевірив 238 осіб, серед яких виявлено 17 порушників комендантської години, в тому числі 12 внутрішньо переміщених осіб.

Окрім того, працівниками поліції було встановлено, що серед порушників були й нетверезі особи, зокрема 4 осіб затримані патрульною службою поліції, з них - 2 водії.

У результаті перевірки, у відділок поліції було доставлено 17 осіб, які не дотримувалися правил комендантської години у воєнний час. Дванадцятьом з них вручили повістки.

Нагадаємо, у Львівській області час комендантської години встановлений з 23:00 до 6:00.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Комендантська година
NEWS
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
DAILY
"Це ми мали б воювати з ворогом, а не наші діти". Репортаж з прифронтового Донбасу
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Це ми мали б воювати з ворогом, а не наші діти". Репортаж з прифронтового Донбасу