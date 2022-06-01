У Львівській області порушникам комендантської години вручають повістки

У Дрогобицькому районі Львівської області порушників комендантської години забирають до відділків поліції. Вже 12 осіб з них отримали повістки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Медіа Дрогобиччина ".

За даними місцевої військової адміністрації, комендантський патруль за останні два тижні перевірив 238 осіб, серед яких виявлено 17 порушників комендантської години, в тому числі 12 внутрішньо переміщених осіб.

Окрім того, працівниками поліції було встановлено, що серед порушників були й нетверезі особи, зокрема 4 осіб затримані патрульною службою поліції, з них - 2 водії.

У результаті перевірки, у відділок поліції було доставлено 17 осіб, які не дотримувалися правил комендантської години у воєнний час. Дванадцятьом з них вручили повістки.

Нагадаємо, у Львівській області час комендантської години встановлений з 23:00 до 6:00.