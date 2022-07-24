Порушники комендантської години "на олівці" у військкоматів, - Єнін

В Україні порушників комендантської години беруть "на олівець" і на них в першу чергу будуть дивитися військові комісари при необхідності призвати до Збройних сил.

За його словами, значна частина українців за своєю ініціативою добровільно пішли на фронт, хоча могли б уникнути цього, оскільки були не в першій черзі мобілізації. І несправедливо, що інші дозволяють собі вечірки і проводити час на пляжах.

"Ми активно допомагаємо центрам комплектування ЗСУ поповнювати резерв. Тому у нас по багатьох областях налагоджено дуже щільне співробітництво. Порушників комендантської години ми беремо "на олівець". Це не означає, що вони будуть призвані до лав ЗСУ вже завтра. Але коли постане питання про це, то саме на таку категорію осіб військові комісари подивляться в першу чергу", - зазначив Єнін.