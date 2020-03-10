У Києві утворилося величезне звалище квітів після 8 березня (фото)

У Києві викинули гору квітів після святкування 8 березня
У Києві після святкування 8 березня утворилося величезне звалище з квітів. Фото з'явилося в Telegram-паблике Київ LIVE.
Величезну купу, що складається з жовтих мімоз помітили неподалік від овочевого ринку на Троєщині.
"Після свята 8 березня у столиці утворилася ціле квіткове звалище мімози. Величезну купу нерозпроданих гілок мімози продавці звалили горою на Троєщині біля овочевого ринку", - сказано в повідомленні пабліка.
Варто відзначити, що "таке багатство" привабило людей, які прийшли до смітника, щоб вибрати собі більш менш свіжі квіти.
В Києві після 8 березня з'явилося звалище квітів (фото: Київ LIVE)
Варто відзначити, що напередодні 8 березня щорічно відбувається масова істерія навколо квітів. Власники квіткового бізнесу серйозно накручують вартість букетів, користуючись ситуацією.
І замість того, щоб просто роздати квіти безкоштовно, ділки вирішили просто їх викинути.
Раніше ми писали, що у Херсонській обласній державній адміністрації зганьбилися відвертим танцем напівголих дівчат на 8 березня.
Також повідомлялося, що в Києві будуть ходити спецпатрулі, завданням яких буде виявлення точок продажу червонокнижних первоцвітів. А продавців штрафуватимуть на солідні суми.