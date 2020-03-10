У Києві утворилося величезне звалище квітів після 8 березня (фото)

У Києві після 8 березня утворилася звалище квітів (ілюстративне фото: pixabay.com)

У Києві викинули гору квітів після святкування 8 березня

У Києві після святкування 8 березня утворилося величезне звалище з квітів. Фото з'явилося в Telegram-паблике Київ LIVE.

Величезну купу, що складається з жовтих мімоз помітили неподалік від овочевого ринку на Троєщині.

"Після свята 8 березня у столиці утворилася ціле квіткове звалище мімози. Величезну купу нерозпроданих гілок мімози продавці звалили горою на Троєщині біля овочевого ринку", - сказано в повідомленні пабліка.

Варто відзначити, що "таке багатство" привабило людей, які прийшли до смітника, щоб вибрати собі більш менш свіжі квіти.

В Києві після 8 березня з'явилося звалище квітів (фото: Київ LIVE)

Варто відзначити, що напередодні 8 березня щорічно відбувається масова істерія навколо квітів. Власники квіткового бізнесу серйозно накручують вартість букетів, користуючись ситуацією.

І замість того, щоб просто роздати квіти безкоштовно, ділки вирішили просто їх викинути.

Раніше ми писали, що у Херсонській обласній державній адміністрації зганьбилися відвертим танцем напівголих дівчат на 8 березня.

Також повідомлялося, що в Києві будуть ходити спецпатрулі, завданням яких буде виявлення точок продажу червонокнижних первоцвітів. А продавців штрафуватимуть на солідні суми.