У Херсонській ОДА 8 березня відзначили відвертим танцем дівчат
Херсонська ОДА (фото: wikipedia.org)
У Херсоні для депутатів танцювали дівчата у відвертих вбраннях
8 березня в Херсонській обласній державній адміністрації відзначали під пісню "Смажений кабанчик" гурту "Степ". При цьому на підтанцьовуванні були дівчата у відвертих вбраннях.
Це видно на відео, яке опублікувала активістка Марина Хромих на своїй сторінці в Facebook. Музиканти під мінусівку співають свій хіт з 90-их, а біля них танцюють дві дівчини в панчохах, відкритих топах і коротких спідницях.
8 березня в Херсонській ОДА відсвяткували відвертим танцем дівчат (відео: facebook.com/khromykh.maryna)
В кінці перформансу гурт привітав всіх жінок з Міжнародним жіночим днем.
Користувачі мережі прокоментували виступ у Херсонській ОДА.
- Бордель!
- Так що це свято для чоловіків?
- А що такого - музиканти без підтримки просто не виходять. Тим більше в Європу йдемо;
- Це жах;
- Це повний капець нам. Якщо люди, на яких ми повинні рівнятися, таке витворяють, що буде з державою і культурою. Слів немає;
- Принизили всіх жінок. Маніфестують, що жінки здатні тільки для вульгарних розваг. Їм виступати тільки при закритих дверях. Ганьба некомпетентним організаторам концерту;
- А ми переживаємо про коронавірус, тут хвороба гірше;
- А чоловічий стриптиз скоро дамам покажуть!?!? А потім "Ще не вмерла...". Люди у вас з головою все в порядку!?!?! Дурдом!!!
- І це все за наші гроші, нормально так;
- А ми філармонією старалися, Маленьку нічну серенаду Моцарта їм грали на вхід в зал прекрасних дам! А за дверима - стриптиз!
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що українські політики привітали жінок з 8 березня.
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