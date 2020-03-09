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У Херсонській ОДА 8 березня відзначили відвертим танцем дівчат

STYLERЖиття    09.03.2020 - 16:56
У Херсонській ОДА 8 березня відзначили відвертим танцем дівчат
Херсонська ОДА (фото: wikipedia.org)

У Херсоні для депутатів танцювали дівчата у відвертих вбраннях

8 березня в Херсонській обласній державній адміністрації відзначали під пісню "Смажений кабанчик" гурту "Степ". При цьому на підтанцьовуванні були дівчата у відвертих вбраннях.

Це видно на відео, яке опублікувала активістка Марина Хромих на своїй сторінці в Facebook. Музиканти під мінусівку співають свій хіт з 90-их, а біля них танцюють дві дівчини в панчохах, відкритих топах і коротких спідницях.

8 березня в Херсонській ОДА відсвяткували відвертим танцем дівчат (відео: facebook.com/khromykh.maryna)

В кінці перформансу гурт привітав всіх жінок з Міжнародним жіночим днем.

Користувачі мережі прокоментували виступ у Херсонській ОДА.

  • Бордель!
  • Так що це свято для чоловіків?
  • А що такого - музиканти без підтримки просто не виходять. Тим більше в Європу йдемо;
  • Це жах;
  • Це повний капець нам. Якщо люди, на яких ми повинні рівнятися, таке витворяють, що буде з державою і культурою. Слів немає;
  • Принизили всіх жінок. Маніфестують, що жінки здатні тільки для вульгарних розваг. Їм виступати тільки при закритих дверях. Ганьба некомпетентним організаторам концерту;
  • А ми переживаємо про коронавірус, тут хвороба гірше;
  • А чоловічий стриптиз скоро дамам покажуть!?!? А потім "Ще не вмерла...". Люди у вас з головою все в порядку!?!?! Дурдом!!!
  • І це все за наші гроші, нормально так;
  • А ми філармонією старалися, Маленьку нічну серенаду Моцарта їм грали на вхід в зал прекрасних дам! А за дверима - стриптиз!

У Херсонській ОДА 8 березня відзначили відвертим танцем дівчат

У Херсонській ОДА 8 березня відзначили відвертим танцем дівчат

У Херсонській ОДА 8 березня відзначили відвертим танцем дівчат

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що українські політики привітали жінок з 8 березня.

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