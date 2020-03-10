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В Киеве образовалась огромная свалка цветов после 8 марта (фото)

STYLERЖизнь    10.03.2020 - 12:51
В Киеве образовалась огромная свалка цветов после 8 марта (фото)
В Киеве после 8 марта образовалась свалка цветов (иллюстративное фото: pixabay.com)

В Киеве выбросили гору цветов после празднования 8 марта

В Киеве после празднования 8 марта образовалась огромная свалка из цветов. Фото появилось в Telegram-паблике Киев LIVE.

Огромную кучу, состоящую из желтых мимоз заметили неподалеку от овощного рынка на Троещине.

"После праздника 8 марта в столице образовалась целая цветочная свалка мимозы. Огромную кучу нераспроданных веток мимозы продавцы свалили горой на Троещине около овощного рынка", - сказано в сообщении паблика.

Стоит отметить, что "такое богатство" привлекло людей, которые пришли к свалке, чтобы выбрать себе более менее свежие цветы.

В Киеве образовалась огромная свалка цветов после 8 марта (фото)

В Киеве после 8 марта появилась свалка цветов (фото: Киев LIVE)

Стоит отметить, что накануне 8 марта ежегодно происходит массовая истерия вокруг цветов. Владельцы цветочного бизнеса серьезно накручивают стоимость букетов, пользуясь ситуацией.

И вместо того, чтобы просто раздать цветы бесплатно, дельцы решили попросту их выбросить.

Ранее мы писали, что в Херсонской областной государственной администрации опозорились откровенным танцем полуголых девушек на 8 марта.

Также сообщалось, что в Киеве будут ходить спецпатрули, задачей которых будет выявление точек продажи краснокнижных первоцветов. А продавцов будут штрафовать на солидные суммы.

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