Лісові пожежі у Канаді наблизились до уранової шахти
Фото: у Канаді вирують пожежі (twitter.com/AnimatorMaria)
У Канаді вирують масштабні лісові пожежі. Природні пожежі у країні послідували після того, як тричі було побито канадський рекорд найвищої температури повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CBC.
Пожежа ускладнюється надзвичайно теплою і сухою погодою через "тепловий купол", який наразі навис над Західною Канадою.
Виробництво на урановому руднику Сігар-Лейк тимчасово призупинено. Компанія Cameco заявила, що, якщо загроза лісових пожеж буде продовжувати рости, існує план щодо забезпечення безпеки робітників і ухвалено низку запобіжних заходів.
Канадська комісія з ядерної безпеки, яка регулює діяльність шахти, написала в Twitter, що стежить за ситуацією і буде надавати оновлення в ході розвитку подій.