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Пожежу в Києво-Печерській лаврі загасили

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 16:04
Пожежу в Києво-Печерській лаврі загасили Фото: у Києві горіла Києво-Печерська лавра (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитро Левицький

Рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася в Києво-Печерській лаврі. Жертв та постраждалих, за попередньою інформацією, в результаті інциденту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Вогонь у двоповерховій будівлі на території Києво-Печерської лаври загасили о 14:45. Пожежа тривала близько одної години.

Горіла, як кажуть в ДСНС, майстерня по розпису ікон. Пожежа розповсюдилася на покрівлю. Вогнем було охоплено 100 квадратних метрів.

"Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи", - заявили в ДСНС.

До гасіння залучали 55 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС.

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