Пожежу в Києво-Печерській лаврі загасили
Фото: у Києві горіла Києво-Печерська лавра (facebook.com/DSNSKyiv)
Рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася в Києво-Печерській лаврі. Жертв та постраждалих, за попередньою інформацією, в результаті інциденту немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
Вогонь у двоповерховій будівлі на території Києво-Печерської лаври загасили о 14:45. Пожежа тривала близько одної години.
Горіла, як кажуть в ДСНС, майстерня по розпису ікон. Пожежа розповсюдилася на покрівлю. Вогнем було охоплено 100 квадратних метрів.
"Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи", - заявили в ДСНС.
До гасіння залучали 55 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС.