У Києві знайшли гігантське незаконне сміттєзвалище "під носом" у держустанов

У Києві виявили незаконне сміттєзвалище розміром майже 3 км (ілюстративне фото: РБК-Україна)

У Держекоінспекції хочуть посилити штрафи за незаконні сміттєзвалища

У Києві виявили величезне незаконне сміттєзвалище, розмір якої сягає майже 3 квадратних кілометри. Крім того, було виявлено самовільне видобування надр об'ємом 5,4 тисячі кубічних метрів.

Про таку "знахідку" на вулиці Зрощувальній в Дарницькому районі столиці голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований розповів у своєму Facebook.

За його словами, збитки від цих порушень для навколишнього середовища становлять 54,6 мільйона гривень.

"Обурює факт, що такі кричущі випадки відбуваються в столиці України, буквально "під носом" у державних інституцій. І вирішити це питання можна було набагато раніше, перш ніж порушення досягнули таких масштабів", - наголошує голова Держекоінспекції.

Він також звернув увагу, що відповідає за відсутність несанкціонованих сміттєзвалищ у Києві муніципальне управління.

"Однак через те, що штрафи для посадових осіб занизькі, нічого не вирішується", - зазначив Мальований.

Голова Держекоінспекції розповів, що нинішні штрафи у кілька тисяч гривень не здатні змусити дотримуватися законодавства тих, хто відповідає за ліквідацію незаконних сміттєзвалищ. Тому його відомство активно працює над законопроектами для збільшення суми штрафів.

Також Мальованый закликав і самих киян боротися із засміченням територій. Для цього достатньо викидати сміття тільки в призначені для цього місця, а також приєднуватися до акцій з прибирання.

У Києві виявили величезне незаконне сміттєзвалище на Зрощувальній (фото: facebook.com/AndriyMalovany)

Раніше повідомлялося про те, що у Вінниці виливали помиї прямо на дорогу, за що на порушницю склали протокол про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо також, що нещодавно під Полтавою загорілося сміттєзвалище.