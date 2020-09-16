У Вінниці виливають помиї прямо на дорогу: повернулися в середньовіччі?

У Вінниці продавці виливають помиї на дорогу (колаж: РБК-Україна)

На власника торгової точки складено протокол про адмінпорушення

У Вінниці продавщицю "підловили" у момент, коли вона виливала помиї на дорогу. Дивний інцидент стався біля ринку "Урожай" по вулиці Пирогова. Повідомляється, що жінка є працівницею однієї з торгових точок біля ринку. Деталі інциденту розповідають в співтоваристві "Муніципальна варта м. Вінниця" в Facebook.

Як повідомляється, інформацію про дивні дії з боку продавщиці, записану на відеокамери, передали в поліцію.

"Громадянка невимушено виливала помиї прямо на дорогу по вул. Пирогова (Урожай), проте потрапила під огляд камер Ситуаційного центру, працівники якого цілодобово спостерігають за нашим містом. Інформація була передана інспекторам Муніципальної варти та в результаті на ФОП, власника торгової точки, співробітники якої таким чином позбавлялися рідких відходів, складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП"", - пишуть у Муніципальній варті.

Судячи зі знімків, нечистоти викидалися з точки продажу фастфуду.

У Вінниці продавці виливають помиї на дорогу (фото: facebook.com/Муніципальна варта м Вінниця)

В коментарях повідомили про необхідність перевірки ще декілька адресів у місті, де через схожі дії продавців стоїть страшний сморід.

"Ви б ще переглянули кілька камер (якщо вони там є) по вулиці Привокзальній від Шмідта до воріт оптового ринку. Поналиває Sukynva, з магазинів - вонізм аж очі ріже", - коментує один з користувачів.

Також одна з вінничанок попросила звернути увагу на вивіз будівельного сміття.

"А вивезення камазів будівельного сміття в бік Вишинського проігнорували. Ну й, це не водичка на дорогу", - нарікає мешканка Вінниці.

Нагадаємо, що раніше секонд-хенд у Вінниці потрапив у скандал через Путіна.

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