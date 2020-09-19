В Киеве нашли гигантскую незаконную свалку "под носом" у госучреждений

В Киеве обнаружили незаконную свалку размером почти 3 км (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Госэкоинспекции хотят ужесточить штрафы за незаконные свалки

В Киеве обнаружили огромную незаконную свалку, размер которой достигает почти 3 квадратных километра. Кроме того, была выявлена самовольная добыча недр объемом в 5,4 тысячи кубических метров.

О такой "находке" на улице Оросительной в Дарницком районе столицы председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Мальованый рассказал в своем Facebook.

По его словам, убытки от этих нарушений для окружающей среды составляют 54,6 миллиона гривен.

"Возмущает факт, что такие вопиющие случаи происходят в столице Украины, буквально "под носом" у государственных учреждений. И решить этот вопрос можно было гораздо раньше, прежде чем нарушения достигли таких масштабов", - подчеркивает глава Госэкоинспекции.

Он также обратил внимание, что отвечает за отсутствие несанкционированных свалок в Киеве муниципальное управление.

"Однако из-за того, что штрафы для должностных лиц слишком низкие, ничего не решается", - отметил Мальованый.

Председатель Госэкоинспекции рассказал, что нынешние штрафы в несколько тысяч гривен не способны заставить соблюдать законодательство тех, кто отвечает за ликвидацию незаконных свалок. Поэтому его ведомство активно работает над законопроектами для увеличения суммы штрафов.

Также Мальованый призвал и самих киевлян бороться с засорением территорий. Для этого достаточно выбрасывать мусор только в предназначенные для этого места, а также присоединяться к акциям по уборке.

В Киеве обнаружили огромную незаконную свалку на Оросительной (фото: facebook.com/AndriyMalovany)

Ранее сообщалось о том, что в Виннице выливали помои прямо на дорогу, за что на нарушительницу составили протокол об административном правонарушении.

Напомним также, что недавно под Полтавой загорелась свалка.