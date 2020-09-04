Під Полтавою горить сміттєзвалище

Фото: пожежа на полтавському сміттєзвалищі (dsns.gov.ua)

У Полтавській області сталась масштабна пожежа на сміттєзвалищі. До гасіння залучено півсотні рятувальників.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інформація про пожежу надійшла 3 вересня о 15:15. Горить Полтавське міське сміттєзвалища твердих побутових відходів, що знаходиться поблизу с. Макухівка. Вогонь уже знищив сміття на площі 2,2 га.

Місцеве видання "Полтавщина" повідомляє, що через масштабне займання, з вечора і до ранку Полтава була вкрита димом та смогом. Більш небезпечна ситуація склалася для мешканців вищих поверхів будинків, розташованих на вищих точках міста.

Мікроклімат у місті погіршується ще й тим, що масштабні лісові пожежі тривають у сусідній Харківській області, а також Луганській.

Наразі продовжується гасіння пожежі. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, в Україні продовжують гасити пожежі у Луганській та Харківській областях.

Зазначимо, Денис Шмигаль заявляв, що збитки від пожеж у Харківській і Луганській областях якомога швидше повинні оцінити обласні адміністрації.

Як заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, у Харківській області потерпілими визнані 33 особи.

Раніше повідомлялося, що постраждалі від лісових пожеж отримають компенсації протягом місяця