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У Києві нахабні злодії обікрали дівчинку на очах у поліцейських (фото)

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 00:01
У Києві нахабні злодії обікрали дівчинку на очах у поліцейських (фото) Поліція в Києві (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві злодії-рецидивісти пограбували дівчинку у всіх на виду, витягнувши в неї з сумки смартфон в підземному переході. Інцидент стався сьогодні ввечері на проспекті Перемоги.

Про це 17 лютого передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

"Карма" спіткала зухвалих зловмисників миттєво - злочинці так були впевнені у своїй безкарності, що навіть не помітили поліцейських тут же в переході.

Правоохоронці були шоковані зухвалістю двох чоловіків, які навіть не намагалися зробити крадіжку прихованою, а просто йшли за підлітком і витягли з сумки телефон на очах в інших перехожих.

Як з'ясувалося, чоловіки вже неодноразово були судимі за крадіжки, а один з них менш як місяць тому вийшов зі слідчого ізолятора.

"1. Бєлашов Олександр Олексійович, 1983 року народження. Раніше двічі судимий за крадіжки.

2. Арабаджа Володимир Данилович, 1968 року народження. Раніше судимий за зберігання та розповсюдження наркотиків, а також двічі за крадіжки. 19.01.2021 тільки вийшов з СІЗО", - йдеться у публікації.

У мережі також показали фото затриманих.

У Києві нахабні злодії обікрали дівчинку на очах у поліцейських (фото)У Києві нахабні злодії обікрали дівчинку на очах у поліцейських (фото)У Києві нахабні злодії обікрали дівчинку на очах у поліцейських (фото)

У Києві рецидивісти вкрали у дівчинки мобільник в переході у всіх на очах (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що в Чернігові 10-річну дівчинку обдурили шахраї, які перебували в одеському СІЗО - злочинці виманили у школярки 60 тисяч гривень під приводом, що її рідні в біді.

Також ми писали про те, що у Києві орудують шахраї, які "розводять" людей похилого віку.

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