У Києві орудують шахраї, які "розводять" людей похилого віку
У Києві двоє осіб неслов'янської зовнішності на автомобілі Honda Accord з номерами AH0051BH під'їхали під будинок і почали пропонувати бабусі посуд, який нібито зроблений в Росії. При цьому вони хотіли взяти гроші ще до того, як показати товар.
Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".
Літня жінка їм розповіла, що у неї вчора помер син, а вони після цього почали тиснути ще сильніше. Жінка, яка спостерігала за всім цим, вийшла з машини і запитала в чому справа. Після цього вони швидко поїхали.
Коли жінка пішла додому, занесла речі і потім вийшла назад, то побачила, що машина шахраїв їздить навколо будинку. Вони під'їхали до неї і почали погрожувати. При цьому вони сказали, що їм не подобається, як жінка на них дивиться. Крім того, невідомі сфотографували її номера і тільки потім поїхали.
"Хочу, щоб всі попередили своїх бабусь, дідусів, батьків і просто літніх знайомих! Не "ведіться" на подібних шахраїв. Цей посуд і гроша не коштує. Бережіть своїх рідних!", - зазначила жінка.
Нагадаємо, в Чернігові 10-річну дівчинку обдурили шахраї, які перебували в одеському СІЗО. Вони виманили у школярки 60 тисяч гривень під приводом, що її рідні в біді.
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