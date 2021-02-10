Одеські зеки видурили 60 тис. у десятирічної школярки: ваш родич в біді

У Чернігові 10-річну дівчинку обдурили шахраї, які перебували в одеському СІЗО, і видурили у школярки величезну суму грошей. Злочинці зателефонували дитині і залякали розповідями про те, що її батьки потрапили в біду, і для їх порятунку терміново потрібні гроші.

Про це передали в поліції Чернігівської області на сторінці в Facebook .

Повідомляється, що до правоохоронців звернулася 39-річна жінка, яка розповіла, що 29 вересня її доньці на мобільний зателефонував невідомий і змусив дівчинку віддати всі сімейні заощадження.

"Дитину залякали нещастями та запевнили, що вона може допомогти батькам, якщо знайде вдома і передасть "для порятунку" всі заощадження. Стривожена дівчинка виконала вказівки шахраїв та передала 40 тисяч гривень, 350 доларів США та 250 євро чоловіку, що приїхав автомобілем до її будинку", - йдеться у публікації.

Як з'ясувалося, це був таксист, який прийняв виклик Чернігів - Одеса. Замовник повідомив водієві, що у Чернігові до нього підійде дівчинка і віддасть пакет, який і потрібно привезти на інший кінець країни.

Чернігівські поліцейські встановили, що шахрайський ланцюг тягнеться до слідчого ізолятора в Одесі.

Злочинці обманом змусили дитину в іншій частині країни віддати їм всі сімейні заощадження (фото: facebook.com/policechernigivshchini)

8 лютого правоохоронці провели обшуки в одній з камер одеського СІЗО, виявили та вилучили мобільні телефони, сім-карти та чорнові записи затриманих, які діяли за схемою "ваш родич в біді". В шахрайстві підозрюють трьох чоловіків: 1985, 1987 і 1995 народження - всі вони утримуються у СІЗО вже впродовж декількох років.

За даним фактом триває досудове розслідування у рамках провадження, відкритого за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Шахраї в СІЗО Одеси видурили у дівчинки в Чернігові величезні гроші (фото: facebook.com/policechernigivshchini)