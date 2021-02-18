ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве наглые воры обокрали девочку на глазах у полицейских (фото)

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 00:01
В Киеве наглые воры обокрали девочку на глазах у полицейских (фото) Полиция в Киеве (фото: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве воры-рецидивисты ограбили девочку у всех на виду, вытащив у нее из сумки смартфон в подземном переходе. Инцидент произошел сегодня вечером на проспекте Победы.

Об этом 17 февраля передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

"Карма" постигла наглых злоумышленников мгновенно - преступники так были уверены в своей безнаказанности, что даже не заметили полицейских тут же в переходе.

Правоохранители были шокированы дерзостью двух мужчин, которые даже не пытались сделать кражу скрытной, а просто шли за подростком и вытянули из сумки телефон на глазах у других прохожих.

Как выяснилось, мужчины уже неоднократно были судимы за кражи, а один из них меньше месяца назад вышел из следственного изолятора.

"1. Белашов Александр Алексеевич, 1983 года рождения. Ранее дважды судим за кражи.

2. Арабаджа Владимир Данилович, 1968 года рождения. Ранее судим за хранение и распространение наркотиков, а также дважды за кражи. 19.01.2021 только вышел из СИЗО", - говорится в публикации.

В сети также показали фото задержанных.

В Киеве наглые воры обокрали девочку на глазах у полицейских (фото)В Киеве наглые воры обокрали девочку на глазах у полицейских (фото)В Киеве наглые воры обокрали девочку на глазах у полицейских (фото)

В Киеве рецидивисты украли у девочки мобильник в переходе у всех на глазах (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что в Чернигове 10-летнюю девочку обманули мошенники, которые находились в одесском СИЗО - преступники выманили у школьницы 60 тысяч гривен под предлогом, что ее родные в беде.

Также мы писали о том, что в Киеве орудуют мошенники, которые "разводят" стариков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Киев кража инцидент
LITE
На Украину обрушится новая порция холода: синоптик сообщила, где ударят морозы
На Украину обрушится новая порция холода: синоптик сообщила, где ударят морозы