В Киеве наглые воры обокрали девочку на глазах у полицейских (фото)

В Киеве воры-рецидивисты ограбили девочку у всех на виду, вытащив у нее из сумки смартфон в подземном переходе. Инцидент произошел сегодня вечером на проспекте Победы.

Об этом 17 февраля передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook .

"Карма" постигла наглых злоумышленников мгновенно - преступники так были уверены в своей безнаказанности, что даже не заметили полицейских тут же в переходе.

Правоохранители были шокированы дерзостью двух мужчин, которые даже не пытались сделать кражу скрытной, а просто шли за подростком и вытянули из сумки телефон на глазах у других прохожих.

Как выяснилось, мужчины уже неоднократно были судимы за кражи, а один из них меньше месяца назад вышел из следственного изолятора.

"1. Белашов Александр Алексеевич, 1983 года рождения. Ранее дважды судим за кражи.

2. Арабаджа Владимир Данилович, 1968 года рождения. Ранее судим за хранение и распространение наркотиков, а также дважды за кражи. 19.01.2021 только вышел из СИЗО", - говорится в публикации.

В сети также показали фото задержанных.

В Киеве рецидивисты украли у девочки мобильник в переходе у всех на глазах (фото: facebook.com/KyivOperativ)