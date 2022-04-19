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Які лікарні працюють у Києві і хто може отримати допомогу

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Київ, Вівторок 19 квітня 2022 13:29
Які лікарні працюють у Києві і хто може отримати допомогу Як у Києві працюють лікарні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Медична система в Києві працює під час війни в посиленому режимі.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Які медзаклади працюють

КНП "Київський міський центр крові" з перших днів забезпечує всі заклади необхідними компонентами крові.

Працює Київський міський клінічний онкологічний центр, фахівці якого надають всю необхідну медичну допомогу онкохворим. Також працює радіологічне відділення Центру та лікування: проведення хіміо - та променевої терапії.

Також у Центрі працює гаряча лінія для консультацій онкохворих пацієнтів та їх родичів: (044) 365 07 62. Звертатися можна щодня з 10:00 до 13:00.

Шість паліативних відділень, в яких надають допомогу невиліковно хворим:

  • Київська міська клінічна лікарня №2 – 099 338 50 38;
  • Київська міська клінічна лікарня № 6 – (044) 497 79 49;
  • Київська міська клінічна лікарня №10 – (044) 525 20 90;
  • Київська міська клінічна лікарня №18 – (044) 293 24 28; 050 711 89 63;
  • Олександрівська клінічна лікарня м. Києва – 050 939 89 93;
  • Київський міський клінічний онкологічний центр – 067 703 60 70.

У столиці відновлено виконання планових операцій

Зокрема, це офтальмологічні операції по заміні кришталиків, операції на серці, заміна суглобів та інші.

Не припиняли роботу столичні травмпункти, куди городяни можуть звертатися у разі потреби.

Працюють медики й в установах первинної медико-санітарної допомоги та в консультативно-діагностичних центрах.

Тут городяни можуть отримати медичну допомогу у сімейних лікарів і вузькопрофільних фахівців, незалежно від того, чи підписана у вас декларація з лікарем. Це дуже важливо для переселенців з гарячих точок України.

Також у столиці працюють і пологові будинки.

Читайте також, як отримати допомогу при народженні дитини під час війни.

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