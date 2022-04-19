Які лікарні працюють у Києві і хто може отримати допомогу
Медична система в Києві працює під час війни в посиленому режимі.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Які медзаклади працюють
КНП "Київський міський центр крові" з перших днів забезпечує всі заклади необхідними компонентами крові.
Працює Київський міський клінічний онкологічний центр, фахівці якого надають всю необхідну медичну допомогу онкохворим. Також працює радіологічне відділення Центру та лікування: проведення хіміо - та променевої терапії.
Також у Центрі працює гаряча лінія для консультацій онкохворих пацієнтів та їх родичів: (044) 365 07 62. Звертатися можна щодня з 10:00 до 13:00.
Шість паліативних відділень, в яких надають допомогу невиліковно хворим:
- Київська міська клінічна лікарня №2 – 099 338 50 38;
- Київська міська клінічна лікарня № 6 – (044) 497 79 49;
- Київська міська клінічна лікарня №10 – (044) 525 20 90;
- Київська міська клінічна лікарня №18 – (044) 293 24 28; 050 711 89 63;
- Олександрівська клінічна лікарня м. Києва – 050 939 89 93;
- Київський міський клінічний онкологічний центр – 067 703 60 70.
У столиці відновлено виконання планових операцій
Зокрема, це офтальмологічні операції по заміні кришталиків, операції на серці, заміна суглобів та інші.
Не припиняли роботу столичні травмпункти, куди городяни можуть звертатися у разі потреби.
Працюють медики й в установах первинної медико-санітарної допомоги та в консультативно-діагностичних центрах.
Тут городяни можуть отримати медичну допомогу у сімейних лікарів і вузькопрофільних фахівців, незалежно від того, чи підписана у вас декларація з лікарем. Це дуже важливо для переселенців з гарячих точок України.
Також у столиці працюють і пологові будинки.
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