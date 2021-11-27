Під Києвом у День пам'яті жертв Голодомору знесли пам'ятник чекістам (відео, фото)

Під Києвом активісти знесли пам'ятник НКВСникам, який роками "переховувався" від декомунізації в селищі Калинівка. Величезний гранітний камінь був повалений 27 листопада, у День пам'яті жертв Голодомору.

На кадрах видно, що група молодих людей зібралася біля пам'ятника чекістам, який покривали написи "смерть катам" і "Гонор", потім кузовом вантажівки брилу зіштовхнули з постаменту, і вона впала на землю.

Відео: під Києвом знесли пам'ятник на честь працівників НКВС 27 листопада

"В день пам'яті жертв Голодомору ми та інші небайдужі громадяни вирішили, що пора знести пам‘ятник катам НКВС", - зазначив у Facebook лідер молодіжного руху "Гонор" Сергій Філімонов, додавши фото.

Пам'ятник чекістам під Києвом довгі роки "обходив стороною" закон про декомунізацію (фото: facebook.com/GonorKyiv)

За словами активіста і блогера Сергія Стерненка, там же біля пам'ятника був виявлений вінок від Нацгвардії.

"Любителі радянських окупантів з поліції вже намагаються переслідувати декомунізаторів. Але небайдужим нема чого боятися, тому що вони на своїй землі виконали вимоги закону, знищивши пам'ятник катам", - пише він на своїй Facebook-сторінці, обурюючись, що пам'ятний знак досі чомусь не був демонтований відповідно до закону про декомунізацію.

Пам'ятник НКВСникам упав у День пам'яті жертв Голодомору(фото: facebook.com/sternenko)

Пам'ятник НКВСникам в селищі Калинівка був встановлений в 1966 році "на честь чекістів і робітників, загиблих в боях за оборону Києва". Поставили пам'ятний знак на вулиці Чекістів, яку потім перейменували на Чернігівську.