ru ua
Сб, 27 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Києвом у День пам'яті жертв Голодомору знесли пам'ятник чекістам (відео, фото)

Новость на русском →
Київська область, Субота 27 листопада 2021 15:09
Під Києвом у День пам'яті жертв Голодомору знесли пам'ятник чекістам (відео, фото) Колаж РБК-Україна: під Києвом звалили пам'ятник працівникам НКВС
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом активісти знесли пам'ятник НКВСникам, який роками "переховувався" від декомунізації в селищі Калинівка. Величезний гранітний камінь був повалений 27 листопада, у День пам'яті жертв Голодомору.

Відео знесення опублікував громадський активіст Роман Ратушний у своєму Facebook.

На кадрах видно, що група молодих людей зібралася біля пам'ятника чекістам, який покривали написи "смерть катам" і "Гонор", потім кузовом вантажівки брилу зіштовхнули з постаменту, і вона впала на землю.

Відео: під Києвом знесли пам'ятник на честь працівників НКВС 27 листопада

"В день пам'яті жертв Голодомору ми та інші небайдужі громадяни вирішили, що пора знести пам‘ятник катам НКВС", - зазначив у Facebook лідер молодіжного руху "Гонор" Сергій Філімонов, додавши фото.

Під Києвом у День пам'яті жертв Голодомору знесли пам'ятник чекістам (відео, фото)

Пам'ятник чекістам під Києвом довгі роки "обходив стороною" закон про декомунізацію (фото: facebook.com/GonorKyiv)

За словами активіста і блогера Сергія Стерненка, там же біля пам'ятника був виявлений вінок від Нацгвардії.

"Любителі радянських окупантів з поліції вже намагаються переслідувати декомунізаторів. Але небайдужим нема чого боятися, тому що вони на своїй землі виконали вимоги закону, знищивши пам'ятник катам", - пише він на своїй Facebook-сторінці, обурюючись, що пам'ятний знак досі чомусь не був демонтований відповідно до закону про декомунізацію.

Під Києвом у День пам'яті жертв Голодомору знесли пам'ятник чекістам (відео, фото)Під Києвом у День пам'яті жертв Голодомору знесли пам'ятник чекістам (відео, фото)Під Києвом у День пам'яті жертв Голодомору знесли пам'ятник чекістам (відео, фото)

Пам'ятник НКВСникам упав у День пам'яті жертв Голодомору(фото: facebook.com/sternenko)

Пам'ятник НКВСникам в селищі Калинівка був встановлений в 1966 році "на честь чекістів і робітників, загиблих в боях за оборону Києва". Поставили пам'ятний знак на вулиці Чекістів, яку потім перейменували на Чернігівську.

Раніше повідомлялося, що у вересні у Києві знесли пам'ятник "на честь дружби" з Москвою - як пояснила тоді депутат, він має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму.

Нагадаємо також, перед цим у Львові демонтували радянський Монумент слави, всередині якого знайшли "капсулу часу".

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область
LITE
Дієтолог назвала міфи про хліб, в які не варто вірити
Дієтолог назвала міфи про хліб, в які не варто вірити