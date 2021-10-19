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У Житомирі знесли легендарну панчішну фабрику. Подивіться, що від неї залишилося

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Житомир, Вівторок 19 жовтня 2021 11:40
У Житомирі знесли легендарну панчішну фабрику. Подивіться, що від неї залишилося У Житомирі знесли відому фабрику (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Житомирі знесли фабрику" Легка хода", яка випускала шкарпетки та колготки. За чутками, на місці підприємства хочуть звести величезний супермаркет.

Подивіться, що залишилося від фабрики. Знімки опублікували на сторінці Pragmatika у Facebook. Їх автором є Олександр Оліщук.

Фабрика була побудована ще в далекому 1935 році. А продали її в 2021 за величезні борги, незабаром будівлю знесли.

У Житомирі знесли легендарну панчішну фабрику. Подивіться, що від неї залишилосяУ Житомирі знесли легендарну панчішну фабрику. Подивіться, що від неї залишилосяУ Житомирі знесли легендарну панчішну фабрику. Подивіться, що від неї залишилосяУ Житомирі знесли легендарну панчішну фабрику. Подивіться, що від неї залишилосяУ Житомирі знесли легендарну панчішну фабрику. Подивіться, що від неї залишилосяЖитомирську фабрику " Легка хода знесли (фото: Олександр Оліщук)

Житомирська панчішна фабрика

Фабрика запрацювала в 1935 році. У роки Другої світової війни вона була зруйнована. У 1945 році відновила роботу. Відповідно до п'ятого п'ятирічного плану розвитку народного господарства СРСР (1951 - 1955 рр.) фабрика була реконструйована і оснащена новим обладнанням. Після закінчення реконструкції фабрика стала одним з найбільших підприємств Житомира.

У Житомирі знесли легендарну панчішну фабрику. Подивіться, що від неї залишилося

Ось так виглядала фабрика до знесення (скріншот з відео)

Як ми раніше писали, в Києві знесли пам'ятник на честь дружби з Москвою.

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