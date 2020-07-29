У Києві підлітки відзначилися дикою витівкою: це могло коштувати їм життя

У Київ підлітки відзначилися витівкою (колаж РБК-Україна)

У Києві підлітки зістрибнули в річку з вагона метро

У Києві підлітки вчинили зухвалу витівку. Вони піднялися на вагон метро і зістрибнули звідти в річку Дніпро. Зазначимо, що ця дія могла коштувати молодим людям життя.

Відповідне відео опублікували на Telegram-канал Teza.

У відеоролику показано, як двоє неповнолітніх стрибають у річку з вагона метро, який рухається на високій швидкості. Зазначимо, що підлітки стрибають у воду в одязі.

Судячи з усього, підлітки хотіли публікувати відео "геройства" в соціальних мережах, через те, що знімали ролик з різних ракурсів.

У Києві підлітки стрибнули в Дніпро з вагона метро

Як ми раніше писали, у Миколаєві підлітки вирішили погасити Вічний вогонь у сквері імені 68-ми десантників в центрі міста, а свої дії знімали на відео. Ролик після цього хулігани виклали в мережі, щоб стати знаменитими.

Також ми повідомляли, що навесні у Запоріжжі п'яні підлітки зірвали прапор України, але знайшли вандалів і зняли покарання на відео.