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Віталій Кличко отримав важку травму: з'явилося фото

Київ, Вівторок 28 липня 2020 12:36
Віталій Кличко отримав важку травму: з'явилося фото
Віталій Кличко травмував ногу (фото: РБК-Україна)

Мер Віталій Кличко прийшов на засідання Київради із травмованою ногою

Мер Києва Віталій Кличко отримав важку травму. Та незважаючи на те, що очільник столиці надірвав ахілове сухожилля, він все ж прийшов на засідання Київради.

У мережі з'явилося фото, на якому видно, що Кличко з'явився перед депутатами з милицею.

"Радий бачити всіх в доброму здоров’ї та гарному настрої! Я сьогодні, бачите, як прийшов… Тому не дарма всім говорю регулярно на брифінгах: бережіть себе! І не тільки від коронавірусу. Минула субота видалася активною. Спочатку пограв із синами у футбол. А потім пізно ввечері ганяв вандалів, що розписували стіни в центрі міста. І стара спортивна травма нагадала про себе. Знову надірвав ахілове сухожилля", - цитує Кличка Офіційний портал Києва.

При цьому мер зазначив, що йому "не звикати".

"Поки доведеться ходити не швидко. І, може, безвідповідальні чиновники радіють, що тимчасово чарівні пенделі не долітатимуть? То тепер з’явилася нова опція для нерадивих - "накостиляти!" - пожартував Кличко.

Віталій Кличко отримав важку травму: з'явилося фото

Віталій Кличко прийшов на засідання Київради з милицею (фото: kyivcity.gov.ua)

Раніше ми писали, що Кличко звернувся до правоохоронців з проханням посилити заходи безпеки у місті.

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