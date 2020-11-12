У Києві мотоцикліст вирвав у жінки сумку і отримав за це миттєву розплату

У Києві мотоцикліст був покараний за крадіжку (колаж: РБК-Україна)

У Києві стався інцидент з грабіжником на мотоциклі

У Києві мотоцикліст вирвав на ходу у жінки сумку, але горе-грабіжника спіткала моментальна розплата. Водій двоколісного транспортного засобу одразу ж потрапив у ДТП і був спійманий.

Так, згідно з повідомленням Telegram-каналу "Київ зараз", ввечері жінка поверталася додому. Раптом повз неї проїхав мотоцикліст, вирвавши з рук сумку.

Але при спробі газанути і втекти, врізався в припаркований легковик Chevrolet.

Очевидці події одразу ж накинулися на грабіжника, але йому пощастило врятуватися від гніву натовпу у прибулих на інцидент патрульних.

У Києві мотоцикліст був покараний за крадіжку сумки (Telegram "Київ зараз")

"Сам водій мотоцикла, швидше за все, був під впливом наркотиків. У його сумці знайшли кілька мобільних телефонів і три гаманці. Ведеться розслідування", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що в Києві дідусь зупинив мотоцикліста-хама "пакетом на голові". Водій вдарив пенсіонера ногою в груди, але мотоцикліста спіткала розплата.

Також повідомлялося, що в Києві неадекватний мотоцикліст вирішив постріляти по перехожих, але тут же поплатився.

До речі, нещодавно в Харкові араб на мотоциклі збив людину на смерть.