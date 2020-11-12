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В Киеве мотоциклист вырвал у женщины сумку и получил за это мгновенную расплату

Киев, Четверг 12 ноября 2020 12:36
В Киеве мотоциклист вырвал у женщины сумку и получил за это мгновенную расплату
В Киеве мотоциклист был наказан за кражу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве произошел инцидент с грабителем на мотоцикле

В Киеве мотоциклист вырвал на ходу у женщины сумку, но горе-грабителя постигла моментальная расплата. Водитель двухколесного транспортного средства тут же попал в ДТП и был пойман.

Так, согласно сообщению Telegram-канала "Киев сейчас", вечером женщина возвращалась домой. Вдруг мимо нее проехал мотоциклист, вырвав из рук сумку.

Но при попытке газануть и сбежать, врезался в припаркованную легковушку Chevrolet.

Очевидцы происшествия тут же набросились на грабителя, но ему повезло "спастись" от гнева толпы у подоспевших на инцидент патрульных.

В Киеве мотоциклист вырвал у женщины сумку и получил за это мгновенную расплату

В Киеве мотоциклист был наказан за кражу сумки (Telegram "Киев сейчас")

"Сам водитель мотоцикла, скорее всего, был под воздействием наркотиков. В его сумке нашли несколько мобильных телефонов и три кошелька. Ведется расследование", - говорится в сообщении.

Раннее мы писали, что в Киеве дедушка остановил мотоциклиста-хама "пакетом по голове". Водитель пенсионера ударил ногой в грудь, но мотоциклиста постигла расплата.

Также сообщалось, что в Киеве неадекватный мотоциклист решил пострелять по прохожим, но тут же поплатился.

К слову, недавно в Харькове араб на мотоцикле сбил человека насмерть.

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