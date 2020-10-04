У Києві мотоцикліст стріляв по перехожих: карма наздогнала розбійника відразу ж (відео)

У Києві мотоцикліст стріляв по перехожих (колаж: РБК-Україна)

Очевидці розповідають, що чоловік без причини почав стріляти по перехожих

У Києві в суботу близько 21:00 на вулиці Казимира Малевича сталася стрілянина: мотоцикліст дістав пістолет і почав стріляти по перехожих. Після цього нападник вирішив сховатися, поїхавши на вулицю Антоновича. Поліцейським вдалося виявити неадеквата і заарештувати. Подробиці та відео з місця інциденту опублікували в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.

Як повідомляється, після стрілянини чоловік потрапив в аварію і потребував допомоги медиків.

"Сьогодні, близько 21-ї години, патрульні отримали виклик на вулицю Казимира Малевича з приводу стрільби. Зі слів очевидців, мотоцикліст, що проїжджав повз, дістав пістолет та здійснив постріли у напрямку перехожих, після чого поїхав на вулицю Антоновича. Патрульні помітили транспортний засіб, схожий за орієнтуванням, на вулиці Діловій. Водій мотоцикла проігнорував вимогу поліцейських про зупинку та намагався втекти, під час чого здійснив зіткнення зі службовим автомобілем Toyota та отримав травму ноги. При собі чоловік дійсно мав предмет схожий на зброю", - йдеться в повідомленні.

Після затримання правоохоронці надали чоловікові домедичну допомогу та викликали працівників екстреної медичної допомоги. Поліція встановлює всі деталі події. Повідомляється, що патрульні поліцейські Києва вже відкрили службове розслідування.

У Києві мотоцикліст стріляв по перехожих і врізався в машину

В коментарях закликають до встановлення адекватного покарання для злочинця, який ледь не убив простих перехожих.

"Самостверджуються розумово-відсталі, вносячи чимале занепокоєння у суспільство. Дивний олень, напевно, купивши дешеву пневматичну або стартову пукалку, він на своїй тарантайці відразу відчув себе Бондом. Хоча в цьому безглуздому вчинку у нього немає вигоди й потерпілих, карати треба по всій строгості. Стріляти на вулиці навіть холостими, це божевілля і злочин", - коментує киянин в соцмережі.

Нагадаємо, раніше в Нікополі відбулася стрілянина, в результаті якої загинули двоє осіб.

Крім того, в Одесі співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який підшукував кілера для вбивства підприємця.