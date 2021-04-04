У Києві мотоцикліст влаштував свавілля на дорозі та намагався втекти від копів (відео)

На відео видно, як автомобіль правоохоронців намагається зупинити транспортний засіб, що рухається. Ніякі хитрощі не допомагають копам зловити порушника.

"Здається, що хтось переглянув фільм "Примарний гонщик" з Ніколасом Кейджем. Потім вони ж в коментарях і повідомленнях пишуть, що ніхто не тікав і взагалі поліція - суцільні "беззаконня", - йдеться у підписі до опублікованого відео.

В коментарях розповідають, що така ситуація - не рідкість. Кур'єри, які працюють на мопедах або мотоциклах, нерідко порушують ПДР.

Знову мопед, знову кур'єр, там як я помічав половина іноземців їздить, і як завжди накурені чи чимось закинулись!!!!!!

Кур'єри кинули виклик мус*рам)))

Так, у двоколісних вже почалося весняне загострення. Ось вчора, на вул. Івана Виговського, чхати двоколісний хотів на ПДР.

При цьому були й ті, хто став на захист гонщика.

"А якою нормою закону передбачено створення аварійної ситуації з підрізанням цього гонщика?" – ставить собі питання один з коментаторів.

Скріншоти (facebook.com/KyivOperativ)