В Киеве мотоциклист устроил беспредел на дороге и пытался сбежать от копов (видео)

В ночь на 4 апреля в Киеве водитель одного из мотоциклов нарушил правила дорожного движения. Ситуацию заметили правоохранители и попытались остановить нарушителя, однако тот, в свою очередь, нести ответственность не захотел и устроил ночную погоню по столичным проспектам.
Видео и подробности опубликованы в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.
На видео видно, как автомобиль правоохранителей пытается остановить движущееся транспортное средство. Никакие уловки не помогают копам словить нарушителя.
"Похоже, что кто-то пересмотрел фильм "Призрачный гонщик" с Николасом Кейджем. Затем они же в комментариях и сообщениях пишут, что никто не убегал и вообще полиция - сплошные "беспредельщики", - говорится в подписи к опубликованному видео.
В комментариях рассказывают, что такая ситуация - не редкость. Доставщики, работающие на мопедах или мотоциклах, нередко нарушают ПДД.
При этом были и те, кто встал на защиту гонщика.
"А какой нормой закона предусмотрено создание аварийной ситуации с подрезанием этого гонщика?" – задается вопросом один из комментаторов.
Скриншоты (facebook.com/KyivOperativ)
Напомним, что в Киеве полиция тормозит переполненные маршрутки и выгоняет "лишних" пассажиров.
Также мы писали, что в Киеве с 26 марта изменили лимит на перевозку пассажиров в салонах общественного транспорта с 50% сидячих мест на 50% от общей конструктивной пассажировместимости.