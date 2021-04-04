В Киеве мотоциклист устроил беспредел на дороге и пытался сбежать от копов (видео)

На видео видно, как автомобиль правоохранителей пытается остановить движущееся транспортное средство. Никакие уловки не помогают копам словить нарушителя.

"Похоже, что кто-то пересмотрел фильм "Призрачный гонщик" с Николасом Кейджем. Затем они же в комментариях и сообщениях пишут, что никто не убегал и вообще полиция - сплошные "беспредельщики", - говорится в подписи к опубликованному видео.

В комментариях рассказывают, что такая ситуация - не редкость. Доставщики, работающие на мопедах или мотоциклах, нередко нарушают ПДД.

Опять мопед, опять доставщики, там как я замечал половина иностранцев ездит, и как всегда или накуренные или чем-то закинулись!!!!!!

Доставщики кинули вызов мус*рам)))

Да, у двухколесных уже началось весеннее обострение. Вот вчера, на ул. Ивана Выговского, чхать двухколесный хотел на ПДД.

При этом были и те, кто встал на защиту гонщика.

"А какой нормой закона предусмотрено создание аварийной ситуации с подрезанием этого гонщика?" – задается вопросом один из комментаторов.

Скриншоты (facebook.com/KyivOperativ)