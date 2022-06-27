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Що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв: інструкція

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Понеділок 27 червня 2022 09:14
Що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв: інструкція Що робити, якщо вас обдурили аферисти (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Якщо ви стали жертвою шахраїв в Інтернеті і перевели їм на карту свої гроші, є алгоритм дій в таких ситуаціях. Але це працює, якщо ви дійсно впевнені, що перед вами аферисти.

Про це розповіли в одному з Telegram-каналів про допомогу українцям.

Які кроки вам потрібно зробити

Пам'ятайте, що завжди в листуванні з будь-якою людиною, якій ви надсилаєте кошти, робіть скріншоти діалогу (це для доказу).

Зберігайте повний номер картки і ПІБ (якщо вона відображається) або якщо вам надали його.

За допомогою Google і по перших 6 цифрам карти знайдіть банк, якому належить ця карта.

Після цього негайно зателефонуйте в call-центр даного банку (call-центр всіх банків працює цілодобово).

Повідомте оператору номер картки, і те, що відправили гроші шахраєві, важливо, щоб банк зафіксував шахрайські дії свого клієнта (якщо так сталося і ви теж є клієнтом того ж банку що і злодій, вкажіть це оператору).

Оператор зобов'язаний зафіксувати ваше звернення і надати вам номер вашого звернення. Запишіть його. Під час дзвінка також запитайте у оператора, чи є можливість повернути кошти (наприклад, у Монобанку і ПриватБанку є така можливість - вони можуть заблокувати переказ).

Потім вам потрібно увійти на сайт кіберполіції і в розділі звернень зафіксувати шахрайські дії, додавши всю наявну у вас інформацію.

Кіберполіція після звернення надасть номер досудового розслідування або довідку про звернення до них. Довідку, яку вам надасть кіберполіція, відправте на пошту банку і вкажіть, що зверталися до них.

Якщо ви все це зробили, банк разом з кіберполіцією буде займатися цим питанням, але така ситуація не вирішується через кілька днів. Потрібен час.

Пам'ятайте дуже важливе правило - ніколи не повідомляйте дані своєї картки нікому, співробітники і служба безпеки банків не телефонують і не виманюють ніякої інформації.

Раніше ми повідомляли, що українців попередили про шахраїв, які пропонують "спрощене" оформлення документів.

Також ми писали, що шахраї зламують Facebook-сторінки українців.

А ще ми писали, як не стати жертвою аферистів, які пропонують підробіток на дому.

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