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У Києві на Майдані проходить багатотисячне віче: перші фото і відео

STYLERПодії    21.11.2019 - 20:51
У Києві на Майдані проходить багатотисячне віче: перші фото і відео
У Києві на Майдані почалося віче "У нас є гідність" (фото: РБК-Україна)

У Києві на Майдан вийшло близько п'яти тисяч осіб

У Києві в четвер, 21 листопада, згадують загиблих на Майдані під час Революції Гідності в 2014 році і протестують проти розведення військ на Донбасі. У День Гідності і Свободи близько п'яти тисяч людей вийшли в центр столиці на віче "У нас є гідність".

Активісти вимагають припинення розведення військ, а також зупинку реалізації "формули Штайнмайєра".

Люди принесли знімки знімки Героїв Небесної Сотні, а також плакати з написами "Банду геть", "Не продається", "Ні репресіям", "Досить нас розводити".

А також великі банери зі словами "Революція триває", "Пімсти смерть великих лицарів" (одна з десяти заповідей декалогу ОУН). Учасники акції поклали квіти до Меморіалу Небесної Сотні.

У Києві на Майдані почалося віче "У нас є гідність" (фото: РБК-Україна)

Акція проходить досить мирно. Люди вийшли на Майдан незважаючи на негоду - в Києві мороз і штормовий вітер.

У Києві на Майдані почалося віче "У нас є гідність" (фото: РБК-Україна)

У Києві проходить акція на честь річниці Майдану.

Опубліковано РБК-Україна Четвер, 21 листопада 2019 р.

У Києві на Майдані почалося віче "У нас є гідність" (відео: РБК-Україна)

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