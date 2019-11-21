День Гідності і Свободи: що відзначають українці в цей день

День Гідності і свободи в Україні (Фото: РБК-Україна)

У День Гідності і свободи Зеленський дав важливу обіцянку

Щорічно в Україні 21 листопада відзначають День Гідності і свободи і в цьому році – це вже шоста річниця з дня протестів. Офіційно ця дата була затверджена в 2014 році Петром Порошенком, через рік після трагічних подій в центрі Києва. Українці вийшли на вулиці столиці, щоб протестувати проти оголошеного рішення уряду звернути з курсу евроінтеграції і зупинити роботу над асоціацією між Україною та ЄС.

Мета введення цієї дати – донести до майбутніх поколінь об'єктивну інформацію про доленосні події в Україні, а також вшанувати патріотизм і мужність людей, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини.

День Гідності і свободи в Україні (Фото: УНІАН)

Варто відзначити, що в Україні раніше відзначався День свободи, 22 листопада, який почали відзначати після 2004 року (День початку Помаранчевої Революції) і це свято існувало до 2011 року, поки влада Віктора Януковича не скасувала його указом.

День гідності і свободи в Україні (Фото: РБК-Україна)

Національний музей Революції гідності опублікував графік заходів, які присвячені Дню гідності і свободи:

10:00 – поминальний молебень та покладання квітів біля каплиці на алеї Героїв Небесної сотні в екуменічному храмі архистратига Михаїла і українських новомучеників УГКЦ. Ще один молебень запланований на 18:00.

10:00 – екскурсії по місцях Революції гідності у центральній частині Києва. Замовити екскурсію можна в інформаційно-виставковому центрі музею Майдану на другому поверсі Будинку профспілок.

12:00 – відкриття мистецького проекту українсько-американської художниці Олі Родняк "Метемпсихоз" в Інформаційно-виставковому центрі музею Майдану і паралельно в Нью-Йорк (мистецький центр "Уайт Бокс").

17:00 – відкриття виставкового простору на місці будівництва Музею Революції гідності "МОЗ Майдан, Меморіал, Музей".

На Алеї Героїв Небесної Сотні пройдуть різні заходи, присвячені Дню Гідності і свободи, а в Колонній залі КМДА відбудеться показ фільму "Київ незламний" британського режисера Філа Стронгмена про Революцію Гідності.

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною взяв участь у заходах до Дня Гідності та свободи і пообіцяв, що Музей Революції буде обов'язково побудований.

Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська поставили свічки перед хрестом, поставленим у центрі Києва в пам'ять про загиблих під час подій на Майдані на початку 2014 року.

"У місці, де ми зараз знаходимося, обов'язково з'явиться Музей Революції Гідності. І це дуже важливо. Однак, будьмо відверті, для пам'яті кожного загиблого, музею недостатньо", - сказав він.