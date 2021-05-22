У Києві на Майдані хлопець справив нужду у фонтан: відео дикої витівки

У Києві молодий чоловік відзначився дикою витівкою, справивши нужду прямо у фонтан на Майдані Незалежності. Інцидент зняв на відео перехожий, після чого кадри потрапили в мережу.

Молодику робили зауваження, але той вирішив не відволікатися від процесу, і ігнорував обурені вигуки інших.

"Пісяючий хлопчик" утворився в центрі столиці вночі.

Жодних правоохоронців, які могли б звернути увагу на хуліганство і належним чином відреагувати, поруч не виявилося.

"Схоже, що серед молоді в Києві відбувається якийсь челендж на найде**льніший вчинок. Ну, як це можна пояснити?" - обурюється автор публікації.

Відео: у Києві на Майдані чоловік помочився у фонтан

У мережі дуже гнівно відреагували на нахабну дику витівку молодої людини, при цьому кілька критичних "привітів" дісталося й оператору - мовляв, можна було більш активно втрутитися.