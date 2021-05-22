В Киеве на Майдане парень справил нужду в фонтан: видео дикой выходки
В Киеве молодой человек отличился дикой выходкой, справив нужду прямо в фонтан на Майдане Независимости. Инцидент снял на видео прохожий, после чего кадры попали в сеть.
Ролик опубликован 22 мая на Facebook-странице "Киев Оперативный".
Парню делали замечание, но тот решил не отвлекаться от процесса, и игнорировал возмущенные возгласы других.
"Писающий мальчик" образовался в центре столицы ночью.
Никаких правоохранителей, которые могли бы обратить внимание на хулиганство и должным образом отреагировать, рядом не оказалось.
"Похоже, что среди молодежи в Киеве происходит какой-то челлендж на самый де**льный поступок. Ну, как это можно объяснить?" - возмущается автор публикации.
Видео: в Киеве на Майдане мужчина помочился в фонтан
В сети очень гневно отреагировали на наглую дикую выходку молодого человека, при этом несколько критических "приветов" досталось и оператору - мол, можно было более активно вмешаться.
- Мордой этого урода туда ткнуть.
- У меня одного желание его в тот фонтан бросить?
- А почему снимать, а не бросить его в фонтан с мочой, какую это подонок собственноручно создал?
- Это уже слишком
- ...Поколение тупых и агрессивных де**лов. И печально, что они не стесняются своей тупости.
Напомним, что около месяца назад подобный инцидент тоже имел место, но тогда мужчина, который решил справить нужду на Майдане, получил мгновенную расплату за действия.
Также мы писали о том, что осенью в Киеве пьяный студент осквернил памятники Героев Небесной Сотни, но вскоре его вычислили и задержали, отчислили из ВУЗа, а сам парень на видео извинился за мерзкую выходку. Добавим, что на вандала, который справил нужду прямо на аллее перед портретами погибших на Майдане, тогда было открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК.