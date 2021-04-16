Чоловік вирішив справити нужду на Майдані і отримав миттєву розплату (відео)
У Києві молодого хлопця застукали за неналежним заняттям. Він прямо серед білого дня вирішив справити малу нужду на Майдані Незалежності. Але "герою" не пощастило залишитися безславним.
Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.
На кадрах видно, що хлопець вирішив помочитися біля ліхтарного стовпа, на головній площі столиці. За таке правопорушення він був моментально затриманий патрульної поліцією.
"Пісяючого хлопчика" притягли до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Станом на 1 квітня 2021 року в центрі Києва функціонує 11 автоматизовуваних вбиралень від Київська міська державна адміністрація - КМДА. Звісно, для таких відбитих, як на відео це не має значення, а для всіх інших публікуємо адреси, за якими знаходяться вбиральні: вул. Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулеру); вул. Володимирська, 24; вул. Володимирська, 42; площа Арсенальна, 1; площа Європейська, 1; вул. Хрещатик, 1; вул. Хрещатик, 17; вул. Хрещатик, 27; вул. Прорізна, 3; проїзд Володимирський, 15 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми) Контрактова площа – сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми) P. S: "пісаючого хлопчика" притягнено до відповідальності.Posted by Київ Оперативний on Friday, April 16, 2021
Відео: У Києві чоловіка наздогнала розплата за неналежні дії (facebook.com/KyivOperativ)
Також в паблику нагадали, що тільки в центрі Києва функціонує одинадцять безкоштовних вбиралень. Ось їхні адреси:
- вул. Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулера);
- вул. Володимирська, 24;
- ул. Володимирська, 42;
- площа Арсенальна, 1;
- Європейська площа, 1;
- вул. Хрещатик, 1;
- вул. Хрещатик, 17;
- вул. Хрещатик, 27;
- вул. Прорізна, 3;
- Володимирський проїзд, 15 (для людей з інвалідністю та громадян з дітьми)
- Контрактова площа - сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян з дітьми)
Раніше повідомлялося, що в Києві мотоцикліст вирвав у жінки сумку і отримав за це моментальну розплату.