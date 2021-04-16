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Чоловік вирішив справити нужду на Майдані і отримав миттєву розплату (відео)

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 квітня 2021 15:08
Чоловік вирішив справити нужду на Майдані і отримав миттєву розплату (відео) Колаж РБК-Україна: В Києві чоловік справив нужду на Майдані і був покараний
Автор: Світлана Мащенко

У Києві молодого хлопця застукали за неналежним заняттям. Він прямо серед білого дня вирішив справити малу нужду на Майдані Незалежності. Але "герою" не пощастило залишитися безславним.

Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

На кадрах видно, що хлопець вирішив помочитися біля ліхтарного стовпа, на головній площі столиці. За таке правопорушення він був моментально затриманий патрульної поліцією.

"Пісяючого хлопчика" притягли до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Станом на 1 квітня 2021 року в центрі Києва функціонує 11 автоматизовуваних вбиралень від Київська міська державна адміністрація - КМДА. Звісно, для таких відбитих, як на відео це не має значення, а для всіх інших публікуємо адреси, за якими знаходяться вбиральні: вул. Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулеру); вул. Володимирська, 24; вул. Володимирська, 42; площа Арсенальна, 1; площа Європейська, 1; вул. Хрещатик, 1; вул. Хрещатик, 17; вул. Хрещатик, 27; вул. Прорізна, 3; проїзд Володимирський, 15 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми) Контрактова площа – сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми) P. S: "пісаючого хлопчика" притягнено до відповідальності.

Posted by Київ Оперативний on Friday, April 16, 2021

Відео: У Києві чоловіка наздогнала розплата за неналежні дії (facebook.com/KyivOperativ)

Також в паблику нагадали, що тільки в центрі Києва функціонує одинадцять безкоштовних вбиралень. Ось їхні адреси:

  • вул. Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулера);
  • вул. Володимирська, 24;
  • ул. Володимирська, 42;
  • площа Арсенальна, 1;
  • Європейська площа, 1;
  • вул. Хрещатик, 1;
  • вул. Хрещатик, 17;
  • вул. Хрещатик, 27;
  • вул. Прорізна, 3;
  • Володимирський проїзд, 15 (для людей з інвалідністю та громадян з дітьми)
  • Контрактова площа - сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян з дітьми)

Раніше повідомлялося, що в Києві мотоцикліст вирвав у жінки сумку і отримав за це моментальну розплату.

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