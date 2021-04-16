Чоловік вирішив справити нужду на Майдані і отримав миттєву розплату (відео)

У Києві молодого хлопця застукали за неналежним заняттям. Він прямо серед білого дня вирішив справити малу нужду на Майдані Незалежності. Але "герою" не пощастило залишитися безславним.

На кадрах видно, що хлопець вирішив помочитися біля ліхтарного стовпа, на головній площі столиці. За таке правопорушення він був моментально затриманий патрульної поліцією.

"Пісяючого хлопчика" притягли до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Станом на 1 квітня 2021 року в центрі Києва функціонує 11 автоматизовуваних вбиралень від Київська міська державна адміністрація - КМДА. Звісно, для таких відбитих, як на відео це не має значення, а для всіх інших публікуємо адреси, за якими знаходяться вбиральні: вул. Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулеру); вул. Володимирська, 24; вул. Володимирська, 42; площа Арсенальна, 1; площа Європейська, 1; вул. Хрещатик, 1; вул. Хрещатик, 17; вул. Хрещатик, 27; вул. Прорізна, 3; проїзд Володимирський, 15 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми) Контрактова площа – сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми) P. S: "пісаючого хлопчика" притягнено до відповідальності. Posted by Київ Оперативний on Friday, April 16, 2021

Відео: У Києві чоловіка наздогнала розплата за неналежні дії (facebook.com/KyivOperativ)

Також в паблику нагадали, що тільки в центрі Києва функціонує одинадцять безкоштовних вбиралень. Ось їхні адреси: