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У Києві машини провалилися під асфальт через НП з магістраллю (фото)

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Київ, Середа 02 лютого 2022 18:10
У Києві машини провалилися під асфальт через НП з магістраллю (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві рятувальники витягали авто, які застрягли в ямі після прориву труби
Автор: Володимир Костирін

У Києві через прорив магістралі утворилася велика яма на дорозі в Солом'янському районі, куди стали провалюватися автомобілі. Машини, що потрапили в "пастку", витягали дві години.

Про це 2 лютого передали на Facebook-сторінці "Київської служби порятунку".

Інцидент стався цього ранку на вулиці Ніжинській, 18. До рятувальників за допомогою звернулися водії легковиків, які потрапили в яму.

Як було встановлено співробітниками служби КАРС після приїзду, причиною комунальної аварії став прорив магістралі під асфальтом.

В яму, що утворилася, передніми колесами потрапили дві машини, і застрягли там, не в змозі виїхати.

Щоб евакуювати та відбуксирувати на безпечну ділянку дороги легковики, які провалилися, рятувальники використовували пневмоподушки та шанцеві інструменти.

Також рятувальники КАРС показали фото, як витягали машини з ями, що утворилася на дорозі, на Солом'янці.

У Києві машини провалилися під асфальт через НП з магістраллю (фото)У Києві машини провалилися під асфальт через НП з магістраллю (фото)У Києві машини провалилися під асфальт через НП з магістраллю (фото)

Рятувальники діставали машини з ями після прориву магістралі (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

"Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної події тривали близько двох годин. Залучено було 5 рятувальників "Київської служби порятунку" та 1 одиницю техніки", - йдеться у публікації.

У Києві машини провалилися під асфальт через НП з магістраллю (фото)У Києві машини провалилися під асфальт через НП з магістраллю (фото)

Два автомобілі стали провалюватися під асфальт у Солом'янському районі Києва (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

Раніше повідомлялося, що в грудні в центрі Києва посеред дороги асфальт почав провалюватися просто на очах.

Також ми писали про те, що нещодавно в Бердянську вантажівка комунальників їхала на виклик і провалився під асфальт.

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