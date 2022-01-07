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У Бердянську вантажівка комунальників їхала на виклик і провалилася під асфальт (фото)

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Бердянськ, П'ятниця 07 січня 2022 19:26
У Бердянську вантажівка комунальників їхала на виклик і провалилася під асфальт (фото) Фото: у Бердянську авто аварійної служби потрапило в ДТП через дірку в асфальті (facebook.com/vodabrd)
Автор: Володимир Костирін

У Бердянську спецавтомобіль ремонтної бригади місцевої служби водоканалу їхала на виклик, щоб ліквідувати аварію, але сам потрапив у величезну яму на дорозі та провалився під асфальт.

Про це 7 січня передає видання "PRO.berdiansk.biz".

Зазначається, що інцидент стався на ділянці дороги по вулиці Ціолковського ще вчора. В результаті ДТП, на щастя, постраждалих немає.

У КП "Бердянськводоканал" розповіли, що стався провал старого покинутого колектора, який належить колишньому Бердянському винзаводу. Також повідомляється, що підприємство не надало місту документацію про стан труби, тому "можна лише здогадуватися про масштаби аварії".

Комунальники також уточнили, що колектор пролягає від Східного проспекту до Мелітопольського шосе і може бути в зруйнованому стані.

Також з'явилися фотографії, як авто комунальників потрапило в дірку і стало провалюватися під асфальт.

У Бердянську вантажівка комунальників їхала на виклик і провалилася під асфальт (фото)У Бердянську вантажівка комунальників їхала на виклик і провалилася під асфальт (фото)У Бердянську вантажівка комунальників їхала на виклик і провалилася під асфальт (фото)

У Бердянську авто комунальників провалилося під асфальт (фото: pro.berdiansk.biz)

За словами місцевих жителів, на дорозі по Ціолковського асфальт просідав і раніше, проте таких глибоких і великих провалів не було.

Після ДТП місце з дірою на дорозі, де провалилася вантажівка, було огороджено.

У Бердянську вантажівка комунальників їхала на виклик і провалилася під асфальт (фото)У Бердянську вантажівка комунальників їхала на виклик і провалилася під асфальт (фото)

Вантажівка ремонтної бригади КП "Бердянськводоканал" провалилася під асфальт (фото: pro.berdiansk.biz)

Раніше повідомлялося, що в Харкові загорілася вантажівка комунальників, і людям довелося вистрибувати з машини на ходу.

Також ми писали, що перед цим у центрі Житомира під асфальт провалилася вантажівка.

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