В Киеве машины провалились под асфальт из-за ЧП с магистралью (фото)

В Киеве из-за прорыва магистрали образовалась большая яма на дороге в Соломенском районе, куда стали проваливаться автомобили. Попавшие в "ловушку" машины вытаскивали два часа.

Об этом 2 февраля передали на Facebook-странице " Киевской службы спасения ".

Инцидент произошел этим утром на улице Нежинской, 18. К спасателям за помощью обратились водители угодивших в яму легковушек.

Как было установлено сотрудниками службы КАРС после приезда, причиной коммунальной аварии стал прорыва магистрали под асфальтом.

В образовавшуюся яму передними колесами попали две машины, и застряли там, не в состоянии выехать.

Чтобы эвакуировать провалившиеся легковушки и отбуксировать их на безопасный участок дороги, спасатели использовали пневмоподушки и шанцевые инструменты.

Также спасатели КАРС показали фото, как вытаскивали машины из образовавшейся на дороге ямы на Соломенке.

Спасатели доставали машины из ямы после прорыва магистрали (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)

"Работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия продолжались около двух часов. Привлечены были 5 спасателей "Киевской службы спасения" и 1 единица техники", - говорится в публикации.

Два автомобиля стали проваливаться под асфальт в Соломенском районе Киева (фото: facebook.com/KARS.Kyiv)