У центрі Києва посеред дороги асфальт почав провалюватися просто на очах (відео)

Сьогодні, 12 грудня, в центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка навпроти Бессарабки на очах у журналіста почав провалюватися асфальт на жвавій дорозі.

Про це повідомляє Telegram-канал " PavlovskyNEWS ".

"Деякі водії не встигали відреагувати на появу ями, ви'їжджали в неї і пошкоджували автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Очевидці інциденту поставили на дорогу жерстяний сміттєвий бак і дерев'яну конструкцію, щоб хоч якось попередити водіїв про небезпеку на дорозі.

У центрі Києва провалився асфальт посеред дороги (фото: PavlovskyNEWS)

На відео видно, як червоний кросовер влетів в яму і сильно вдарив своє авто. Про це свідчить відповідний звук.

Варто зазначити, що через інцидент на дорозі стався збій в роботі громадського транспорту. У КП "Київпастранс" заявили, що затримується рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 та автобусів № 114, 118.

"Рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 організовано до вул.Терещенківської. Рух автобусів № 114, 118 організовано через вул.Пушкінську", - зазначили в "Київпастрансі".