У Києві таксист "ширнулся" прямо на камеру і поїхав на виклик (фото)

У Києві патрульні затримали таксиста-наркомана
У Києві патрульні затримали таксиста-наркомана, який уколовся у вену прямо в автомобілі. Про це в поліцію повідомила жінка, яка побачила, як чоловік-водій уколовся за кермом автомобіля. Це сталося на парковці БЦ "Аркадія". Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
"На лінію 102 звернулася жінка і сказала, що вона була очевидцем того, як два мужика сидячи в автомобілі Renault (№AA5817BP) на парковці ТЦ "Аркадія" кололи собі у вени наркотичну речовину. Коли поліцейські приїхали на місце - "торчків" вже не було.", - сказано в повідомленні.
У Києві спіймали водія-наркомана (фото: Київ Оперативний)
Пізніше патрульні побачили вказаний автомобіль на вулиці Гетьмана. Водій з явними ознаками наркотичного сп'яніння. Від проходження експертизи у лікаря відмовився. Як виявилося, у водія -"торчка" не було документів на машину і прав.
В коментарях українці відреагували на подію.
Як ми раніше писали, у Києві іноземці побили і пограбували водія таксі.