У Києві таксист "ширнулся" прямо на камеру і поїхав на виклик (фото)

У Києві спіймали водія-наркомана (фото: pixabay.com)

У Києві патрульні затримали таксиста-наркомана

У Києві патрульні затримали таксиста-наркомана, який уколовся у вену прямо в автомобілі. Про це в поліцію повідомила жінка, яка побачила, як чоловік-водій уколовся за кермом автомобіля. Це сталося на парковці БЦ "Аркадія". Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

"На лінію 102 звернулася жінка і сказала, що вона була очевидцем того, як два мужика сидячи в автомобілі Renault (№AA5817BP) на парковці ТЦ "Аркадія" кололи собі у вени наркотичну речовину. Коли поліцейські приїхали на місце - "торчків" вже не було.", - сказано в повідомленні.

У Києві спіймали водія-наркомана (фото: Київ Оперативний)

Пізніше патрульні побачили вказаний автомобіль на вулиці Гетьмана. Водій з явними ознаками наркотичного сп'яніння. Від проходження експертизи у лікаря відмовився. Як виявилося, у водія -"торчка" не було документів на машину і прав.

В коментарях українці відреагували на подію.

Це норма, чим дешевше таксі, тим більше наркоманів, нормальні люди не працюють в дешевих таксі.

Тільки що проїхалася в болті, і скажу вам приємно здивована. Водій охайний, машина чиста, кондиціонер, на задньому сидінні для клієнтів охолоджувальні напої та серветки за окрему плату.

Весь парадокс в тому, що ця тварина очевидно в такому стані їздить постійно.

Як ми раніше писали, у Києві іноземці побили і пограбували водія таксі.