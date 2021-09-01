У Києві учень впав з козирка школи під час катання на велосипеді: хотів зняти відео для TikTok

У Києві в школі №212 хлопець вирішив показати трюк та ефектно зістрибнути з плити козирка навчального закладу. Однак приземлення не було вдалим.

Так, інцидент стався 1 вересня близько 15:00 на території школи №212 на вулиці Курчатова, 18/2. Впав підліток з 2 поверху. За попередніми даними, райдер не отримав серйозних травм.

Хлопець у шоломі піднявся на козирок будівлі, після чого розігнався та намагався перестрибнути через сходинки.

Приземлитися на обидва колеса йому не вдалося, тому спортсмен втратив рівновагу та досить сильно вдарився.

Після падіння хлопець швидко підвівся на ноги. Швидку йому нібито не викликали/

Таким чином хлопець вирішив зняти відео для TikTok.

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