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У Києві учень впав з козирка школи під час катання на велосипеді: хотів зняти відео для TikTok

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Київ, Середа 01 вересня 2021 19:03
У Києві учень впав з козирка школи під час катання на велосипеді: хотів зняти відео для TikTok У Києві учень на велосипеді впав з козирка школи (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в школі №212 хлопець вирішив показати трюк та ефектно зістрибнути з плити козирка навчального закладу. Однак приземлення не було вдалим.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ оперативний".

Так, інцидент стався 1 вересня близько 15:00 на території школи №212 на вулиці Курчатова, 18/2. Впав підліток з 2 поверху. За попередніми даними, райдер не отримав серйозних травм.

Хлопець у шоломі піднявся на козирок будівлі, після чого розігнався та намагався перестрибнути через сходинки.

Приземлитися на обидва колеса йому не вдалося, тому спортсмен втратив рівновагу та досить сильно вдарився.

Після падіння хлопець швидко підвівся на ноги. Швидку йому нібито не викликали/

Таким чином хлопець вирішив зняти відео для TikTok.

У коментарях користувачі відреагували на події.

  • Який жах!
  • Що з підлітками робить соцмережа;
  • Головне, що шолом не забув одягнути;
  • На що він розраховував;
  • Це ж треба було велосипед аж на 2 поверх занести, щоб себе покалічити;
  • Тепер батьки будуть радіти "славі" сина. Гордість!;
  • Чим можна думати, щоб таке зробити. В мене шок.

Раніше ми повідомляли, що у Києві підлітки "культурно" відпочили у парку та зламали гойдалки й вирвали лавку.

Також у Рівному малолітні брати-близнюки з ножем напали на жінку.

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