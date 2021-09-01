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У Києві вхід до школи устелили килимом, який закритий наглухо: "зайдуть не всі" (фото)

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Київ , Середа 01 вересня 2021 16:35
У Києві вхід до школи устелили килимом, який закритий наглухо: "зайдуть не всі" (фото) У столиці столиці сходи до школи устелили килимом (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови №82 ім. Т Г. Шевченка, на вулиці Дегтярівська до 1 вересня сходи устелили килимом.

Фото опублікували у Facebook-спільноті "Київ Інформ".

На фото видно, що сходи школи прикрасили повітряними кульками та килимом з візерунками, що нагадав батькам часи СРСР.

Однак, ці сходи ведуть до входу в школу, який забитий наглухо. Сам вхід – збоку.

У Києві вхід до школи устелили килимом, який закритий наглухо: &quot;зайдуть не всі&quot; (фото)У Києві вхід до школи устелили килимом, який закритий наглухо: &quot;зайдуть не всі&quot; (фото)

Сходи до школи устелили килимом (фото: facebook.com/victoria.zabuzova)

У мережі користувачі з цього приводу вибухнули саркастичними коментарями:

  • Річ у тім, що килим постелили не до того входу, а до закритого;
  • Вхід у світ знань - глухий кут;
  • Клас, по-багатому;
  • Це така метафора бентежної дороги до знань;
  • У ці двері зайдуть не всі;
  • Дивна задумка, не зрозуміле розташування;
  • Зайдуть туди не всі.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі хлопчик "розкурював" відразу півпачки сигарет. На відео школяр тримає в роті відразу сім сигарет, підпалює їх за допомогою запальнички й намагається затягуватися. Відеоролик шокував мережу.

Також під Одесою ліцеїсти влаштували п'яні танці на даху авто прямо в навчальному закладі.

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