У Києві вхід до школи устелили килимом, який закритий наглухо: "зайдуть не всі" (фото)

У Києві у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови №82 ім. Т Г. Шевченка, на вулиці Дегтярівська до 1 вересня сходи устелили килимом.

На фото видно, що сходи школи прикрасили повітряними кульками та килимом з візерунками, що нагадав батькам часи СРСР.

Однак, ці сходи ведуть до входу в школу, який забитий наглухо. Сам вхід – збоку.

Сходи до школи устелили килимом (фото: facebook.com/victoria.zabuzova)

У мережі користувачі з цього приводу вибухнули саркастичними коментарями: