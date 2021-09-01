У Києві вхід до школи устелили килимом, який закритий наглухо: "зайдуть не всі" (фото)
У Києві у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови №82 ім. Т Г. Шевченка, на вулиці Дегтярівська до 1 вересня сходи устелили килимом.
Фото опублікували у Facebook-спільноті "Київ Інформ".
На фото видно, що сходи школи прикрасили повітряними кульками та килимом з візерунками, що нагадав батькам часи СРСР.
Однак, ці сходи ведуть до входу в школу, який забитий наглухо. Сам вхід – збоку.
Сходи до школи устелили килимом (фото: facebook.com/victoria.zabuzova)
У мережі користувачі з цього приводу вибухнули саркастичними коментарями:
- Річ у тім, що килим постелили не до того входу, а до закритого;
- Вхід у світ знань - глухий кут;
- Клас, по-багатому;
- Це така метафора бентежної дороги до знань;
- У ці двері зайдуть не всі;
- Дивна задумка, не зрозуміле розташування;
- Зайдуть туди не всі.
Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі хлопчик "розкурював" відразу півпачки сигарет. На відео школяр тримає в роті відразу сім сигарет, підпалює їх за допомогою запальнички й намагається затягуватися. Відеоролик шокував мережу.
Також під Одесою ліцеїсти влаштували п'яні танці на даху авто прямо в навчальному закладі.