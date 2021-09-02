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У Києві маленька школярка втекла з інтерв'ю до однокласника і стала зіркою мережі (відео)

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Київ , Четвер 02 вересня 2021 07:31
У Києві маленька школярка втекла з інтерв'ю до однокласника і стала зіркою мережі (відео) Фото: школярка втекла від журналістів до однокласника (скріншот з відео)
Автор: Роман Мирончук

У Києві 1 вересня в одній зі шкіл стався кумедний випадок. Журналісти взяли інтерв'ю у маленької школярки, але коли вона побачила свого однокласника, то швидко забула про все і побігла до нього обніматися. Після цього вона стала зіркою мережі.

Як це було - дивіться нижче в нашому матеріалі.

Під час інтерв'ю у Лізи запитали, чи знає вона, що буде робити в школі. На що, школярка відповіла, що буде вчитися розмовляти англійською мовою.

У цей момент вона побачила свого однокласника Артема і швидко побігла до нього. При цьому вона зовсім забула про журналістів. Мама дівчинки зробила їй зауваження, що у неї беруть інтерв'ю, а вона втекла.

Після цього вона повернулася до журналістів і продовжила відповідати на їхні запитання. Дівчинка зізналася, що дуже хотіла повернуться в школу. Вона також розповіла, що перед школою їй купували одяг, взуття та прикраси.

Нагадаємо, в Київській школі №212 учень вирішив показати ефектний трюк і зістрибнути з плити козирка навчального закладу, але приземлився невдало і впав. На щастя, він не отримав серйозних травм.

Ми також писали про те, що в Києві в спеціалізованій школі з поглибленим вивченням англійської мови №82 ім. Т Г. Шевченка, сходи встелили килимом з візерунками.

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